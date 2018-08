En bryllupsdato gommen kan huske

For nogle er datoen d. 18/8 18 et symbol på evigheden. For andre er den bare nemmere at huske. Datoen er favorit for de giftelystne.

Udenfor Ribes gamle rådhus står Susanne og Tonni Boye Plougs familier klar med risposerne og venter. Da parret endelig træder ud på trappestenen, flyver risene igennem luften mod det nygifte par.

Ligesom 23 andre par, har de valgt at blive gift i Ribe netop i dag. Den 18/8 2018. Og det er ikke tilfældigt.

- Vi kiggede først i kalenderen, hvornår jeg havde friweekend. Vi så, at jeg havde fri d. 18/8 18. Bagefter, så siger Tonni, at det passer fint. Det er den "attende i ottende atten", så den dato kan vi huske. Derfor har vi valgt i dag, forklarer Susanne Boye Plough til TV SYD.

Ved hedes side står brudgom Tonni Boye Plough. - Hun mener ikke, jeg husker så godt, så det er meget godt, der er så mange ottetaller i, siger han og vifter med højre hånd ad sin brud.

De to står stadig på trappestenen foran Ribes gamle rådhus, der lørdag huser ikke mindre end 24 brylluper.

Inde i rådhuset står giftefoged Dorte Thomsen. Hun har klaret dagens første 12 vielser, og normalt ville hun lukke og slukke omkring nu. Men ekstra mange par har valgt netop denne dag til deres bryllup, og derfor er der åbent lidt længere i dag.

- Vi har allerede fra starten sagt, at det ville blive et event, vi skulle holde her. At vi skulle prøve at holde åbent helt til midnat, fortæller Dorte Thomsen.

Hun oplever at datoen er vigtig for de mange par, hun vier i dag.

- Der er mange, der har ønsket netop denne dato. Vi har både danske og udenlandske par, men datoen har været vigtig for mange. De synes bare, det er en unik dato, siger Dorte Thomsen.

Hvor datoen for nogle par er nem at huske, så har andre tænkt symboler ind i den lidt specielle dato med de mange otte-taller.

Parret Lena og Pontus Harten er rejst til Ribe fra Kiel i Tyskland for at blive gift. Datoen betyder noget særligt for dem, fortæller Lena Harten.

- Vi har udvalgt netop den dato. Det er den helt rigtige dag for os, og vi er bare heldige, at vi kunne blive gift her. Der er mange par, der gifter sig i dag, Datoen er selvfølgelig lidt lettere at huske, men for os er otte-tallet et symbol på evigheden, så det er en god dato, siger en glad og nygift Lena Harten.