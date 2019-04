Blachman hylder X Factor-nørden Kristian: - En drøm, der bliver til virkelighed

Efter finaletriumfen for Thomas Blachman og Kristian Kjærlund, havde den karismatiske dommer kun roser til sin vinder.

Det var en tydeligt tilfreds Thomas Blachman, der fredag aften mødte pressen, efter han og horsensianeren Kristian Kjærlund havde taget sejren i X Factor-finalen i et fyldt Forum Horsens. Den mangeårige dommer bed især mærke i duoens gode samarbejde, da han skulle beskrive, hvorfor det blev til en sejr.

Kristian skal blive ved med at være mystisk og have sin personlighed, der gør, at vi andre lige bliver nødt til at skal have et nummer mere. Thomas Blachman, dommer, X Factor.

- Jeg er meget stolt af Kristian. Jeg synes, han er fantastisk, siger Thomas Blachman og fortsætter:

- Det har været et godt samarbejde. Når man kigger på ham, så kan man bare høre musikken komme ud af den her statue. Han har et eller andet, der drager en. Mystificerende og værdig. Han har været en fornøjelse og et virkelig godt instrument at arbejde med.

Sejr til en X Factor-nørd

Thomas Blachman lagde efterfølgende også vægt på det rørende øjeblik, da Kristian Kjærlund blev fuldstændig paf på scenen, da det blev annonceret, at han havde vundet den store sangkonkurrence. Og han havde en god forklaring på, hvorfor vinderen stod fuldstændig målløs på scenen.

- Nu har Kristian siddet og kigget på samtlige programmer i ti år og ved alt om, hvem der røg ud i hvilken rækkefølge. Han er fuldstændig aficionado ud i X Factor-historik. Det har været hans musikalske dannelse, hvor jeg lyttede til Miles Davis og nogle andre, så ved han alt om det her, og han har lyttet, lært og øvet sig, lød det fra den karismatiske dommer, inden han uddybede:

- Han går fra den ene side af skærmen til den anden side af skærmen. Lige pludselig er det ham, som på en eller anden meta-måde ser sig selv være lige der, hvor han har set så mange andre. Det er sådan en virkelighedsforskydelse.

Se hele vinderinterviewet med Thomas Blachman:

04:37 - Når man kigger på ham, så kan man bare høre musikken komme ud af den her statue, lyder det blandt andet fra den karismatiske dommer. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD Luk video

Thomas Blachman udnævnte derfor også kåringen af vinderen, som højdepunktet på finaleaftenen.

- Det er en musikalsk realisation. Det er en drøm, der bliver til en eller anden form for virkelighed.

- Det er jo derfor, han går i sort til sidst, fordi han tænker: ”Måske er jeg alligevel et menneske, som kan nå mine drømmes mål”. Det er sku meget fint altså. Det er det, man ønsker at se. At vi bliver glade et øjeblik. Ganske enkelt.

Opsang gav et skub

Før finalen var Kristian Kjærlund underdog, da bookmakerne regnede med en sejr til den yngre konkurrent Benjamin Rosenbohm. Når Kristian Kjærlund alligevel vandt, så skal forklaringen dog findes i samarbejdet mellem deltager og mentor, mener Blachman.

Han lagde især vægt på et nøglemoment i årets konkurrence.

- Det har været indbegrebet af et godt samarbejde. Kun en gang har jeg været ude og sige: ”Kom så for helvede! Vil du det her?”. Han havde leveret sindssygt fede præstationer indtil da, men efter det så tog han bare et spring, siger Thomas Blachman og viser med store armbevægelser, hvordan Kristian Kjærlund tog et spring.

- Jeg går ikke ind for at skælde ud. Men nogle gange… Det er ligesom at lære sine børn at cykle. Man giver slip på et tidspunkt, så cykler de. Eller lærer at svømme uden at gå til bunds. Man bliver nødt til at give slip. Og det kræver, at de gerne vil lære det, lød det på den sædvanlige Thomas Blachman-facon, hvor en sætning knap bliver færdiggjort, før der starter en ny.

En mentors sidste råd

Med sejren har Kristian Kjærlund vundet en pladekontrakt med Sony Music. Og når Kristian Kjærlund inden længe skal til at finde sin musikalske vej efter X Factor, så fik han et sidste godt råd med på vejen af sin mentor i programmet.

- Han skal forblive Kristian. Han skal blive ved med at være mystisk og have sin personlighed, der gør, at vi andre lige bliver nødt til at skal have et nummer mere. Vi skal lige lære ham lidt mere at kende. Og så skal han tage sig selv helt vildt alvorligt, sluttede Thomas Blachman med en alvorlig mine.