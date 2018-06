En duft af Beatles rammer Horsens

Fredag aften optræder Ringo Starr og hans All Starr Band til udendørs koncert i Lunden.

Ringo Starr, der fylder 78 år den 7. juli, har for længst skrevet sig ind i musikhistorien efter, at han sad bag trommerne i The Beatles.

Siden The Beatles skiltes i 1970, har han haft gang i en solo-karriere.

Fra 1989 har han jævnligt optrådt med sit All Starr Band, som han også tager med til Horsens. Besætningen er guitarist Steve Lukather (Toto m.fl.), sanger Colin Hay (tidl. Men at Work), keyboardspiller Gregg Rolie (har spillet med bl.a. Santana og Journey), bassist Graham Gouldman (medstifter af 10cc), saxofonist Warren Ham (har samarbejdet med bl.a. Kansas, Toto og Donna Summer) samt trommeslager Gregg Bissonette (tidl. i David Lee Roths band).

Publikum blæste på leddegigt, dårlige knæ og hvad der ellers måtte være af skavanker – rejste sig fra sæderne sammen med en del af publikum, der var betydeligt yngre end dem selv. Hans-Christian Davidsen, anmelder og kulturredaktør ved Flensborg Avis

Koncerten i aften i Horsens ved Rock i Lunden er et led i en lang turne gennem det meste af Europa og USA, der blev indledt i Paris den 6. juni.

I lørdags optrådte Ringo Starr i Flensborg - og fik disse ord med på vejen af Hans-Christian Davidsen, anmelder og kulturredaktør ved Flensborg Avis:

Publikum blæste på leddegigt, dårlige knæ og hvad der ellers måtte være af skavanker – rejste sig fra sæderne sammen med en del af publikum, der var betydeligt yngre end dem selv. Og rockede med på gamle numre af 10CC, Santana, Men At Work og de få Beatles-numre, som Ringo Starr skrev. Gamle dage er ikke ligefrem moderne i vores omstillingsparate tid, men det skal jeg da ellers love for, at de var her i Flens-Arena lørdag aften.

Velspillende Ringo og hans All Starr band ramte en kollektiv hukommelse mere, end de gav en af de helt sublime koncertoplevelser. De havde simpelthen bare appel – også uden at have udgivet en ny plade eller gjort andet, der skulle tilskrive dem en succes, skrev Hans-Christian Davidsen bl.a. i sin anmeldelse i Flensborg Avis.

I