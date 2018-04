En festdag for skolepatrulje-elever

Tirsdag er 3000 skolepatrulje-elever i Legoland. Turen er en belønning for at stå skolepatrulje i regn og slud året rundt ved deres lokale skoler.

Tirsdag mødes omkring 3000 børn i alderen 12-13 år, som står skolepatrulje ved deres skoler rundt om i landet i Legoland. Turen er en tak for deres arbejdsindsats.

De hjælper hver dag deres yngre skolebørn sikkert og trygt over skolevejen.

Eleverne møder før deres klassekammerater, får ikke løn og står ude i trafikken i deres refleksfarvede veste uanset om det stormer, kulden bider eller regnen vælter ned.

En populær tjans hos eleverne

På tre ud af fire skoler fortæller lærerne, at det er nemt eller meget nemt at få elever til at være med i en skolepatrulje. Det viser en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring har gennemført blandt 456 lærere i hele landet.

- Det er meget positivt, at så mange børn frivilligt vil møde op hver dag for at hjælpe de yngre klassekammerater gennem morgentrafikken ved skolerne. Skolepatruljernes arbejde gør det også mere trygt for forældre at sende deres børn ud i trafikken. Den indsats fortjener et stort skulderklap, siger Jakob Skov Øllgård, konsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Elever vokser med opgaven

I marts måned kom det frem, at hver tredje skolepatruljeelev har haft ubehagelige oplevelser med trafikanter, der ikke viser hensyn eller råber efter eleverne.

Men det er tilsyneladende ikke noget, der afskrækker nye elever fra at melde sig til skolepatruljerne. Eleverne kan se flere fordele ved at være med i en skolepatrulje, svarer de lærere, der har kontakten til skolepatruljeeleverne ude på skolerne.

- Skolepatruljerne tager ansvar for de yngre elever, og de viser samtidig os andre, at man skal respektere hinanden - også i trafikken. Det kalder på anerkendelse og hyldest fra alle os, der møder dem på deres vej, siger Mikkel Klausen, CSR-chef, Lærerstandens Brandforsikring.

Takken er en tur i Legoland eller Tivoli

I dag tirsdag tager 3000 elever i Legoland, og onsdag er der omkring 5000, som tager i København.

- Det her er en stor fest for skolepatruljerne. Mange elever har glædet sig hele året til de her to dage, hvor de sammen med vennerne bliver fejret, kan hygge sig og have en festlig og gratis dag i både Legoland og Tivoli, siger Jakob Skov Øllgård.

