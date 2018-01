En fornuftig løsning

Også de praktiserende lægers organisation er tilfreds med løsningen på gebyrballaden.

- Det er en rigtigt fornuftig løsning, der er fundet, siger Jørgen Skadborg, formand for de praktiserende lægers organisation, PLO, i Region Syddanmark.

- Jeg vil allerede i morgen tidlig begynde at opfordre de af mine kolleger, der har sagt op, til at komme tilbage i folden, siger han.

Praktiserende læge Hans Peter Henriksen, formand for vagtudvalget i PLO, tror på, at vagtlægerne nok skal vende tilbage til ordningen.

- For mange af dem er det en måde at holde faget ved lige på, hvis de for eksempel arbejder på et hospital, hvor patienterne så at sige er sorteret på forhånd.

