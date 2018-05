En glød i et overfyldt askebæger årsag til brand i lejlighed

En glød i et overfyldt askebæger var tirsdag aften årsag til, at der opstod brand i en kælderlejlighed i Give. To personer blev kørt til undersøgelse for røgforgiftning.

Tirsdag aften klokken 23.14 måtte Trekant Brand rykke ud til en brand i Hospitalsgade 32 i Give, hvor der var opstået brand i en kælderlejlighed. Årsagen til branden skyldes en glød fra en cigaret, der lå og ulmede i et overfyldt askebæger, der igen stod i noget affald, som den varme glød så fik sat ild til. Jørn Bystrup, vagtchef, Sydøstjyllands Politi Branden udviklede en del røg, så lejlighedens beboer måtte en tur på skadestuen til tjek for røgforgiftning - det samme måtte en overboer. - Årsagen til branden skyldes en glød fra en cigaret, der lå og ulmede i et overfyldt askebæger, der igen stod i noget affald, som den varme glød så fik sat ild til, siger Jørn Bystrup, vagtchef, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.