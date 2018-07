En hel by er med på tosset ide

Først kaldte de idemanden skør, men så var de med på ideen. Den lille landsby Brøns har kastet sig ud i at være vært for en national musikfestival.

- Der er mange som sagde, at jeg var fuldstændig skør, men det skal man nok også være for at få sådan en ide, siger Flemming Pedersen. For selvom responsen og opbakningen har været meget positiv, så skulle et par af borgerne i Brøns lige tygge lidt på forslaget, før de tog det alvorligt.

Siden Flemming Petersen på grund af helbredet selv måtte opgive karrieren som musiker, så har han drømt om at arrangere en udendørskoncert. Nu går drømmen i opfyldelse. For selvom de ikke kan komme op på 500 i Brøns, når de tæller hoveder, så kommer den turnerende musikfestival ”Danmarks dejligste” og parkerer indenfor byskiltet.

Natur-pissoir og Rasmus Nøhr

Festivalen byder på masser af musik, grillmad og kolde øl. Derfor er der naturligvis også lokalt-inspirerede faciliteter til rådighed, når man skal af med øllen.

Inspireret af en lokal ordsprogshave har de frivillige indrettet et natur-pissoir med ordsprog og vittigheder.

- Så er man jo underholdt mens man træder af, griner Flemming Petersen og viser den ellers flotte skovsti frem. Han understreger desuden at der er ligestilling i Brøns, så skulle kvinder ønske at benytte natur-pissoiret, er de yderst velkommende. Men der er også opstillet toiletvogne.

Det er første gang, at byen kan skrive navne som Zididada, Rasmus Nøhr og Bro på plakaten, for det er første gang, at der er en musikfestival i byen - og stoltheden er til at mærke.

- Det bliver skide godt, og vi skal vise, at vores lille by kan sgu noget herude, siger Rikke Bruhn Hansen. Hun er en af de frivillige, der har været med til at gøre det hele muligt.

Frivillige strømmer til

Ønsker en by at få besøg af festivalen, der rejser rundt i hele landet, så kræver konceptet, at der er omkring 130 frivillige til at rejse telte, passe ølvogne, rense toiletter osv.

Det var her den åbenlyse udfordring lå, da Flemming Petersen præsenterede sin ide for de første. For kunne man overhovedet finde 130 frivillige i en by med under 500 mennesker?

- Det var intet problem, vi har endda kunne finde ekstra frivillige, så ingen går til i varmen, siger Karin Lorenzen, der står for at koordinere de frivillige. Omkring 140 er det blevet til, og det er især fra nabobyerne Frifelt og Rejsby, som er gået med i projektet.

Drømmer om 3000

- Kommer der ikke 1000 på lørdag. så bliver jeg skuffet, erklærer Flemming Petersen og indrømmer, at han i sine vilde drømme godt kan komme op på tallet 3000.

- Det er nemlig, hvad vi har ansøgt og fået tilladelsen, afslutter han med et grin. Det er gratis at kommet ind til festivalen, da det er forsalget af grillmad på festivalens hjemmeside, som skaber indtjeningen. Det overskud, som de frivillige håber på, vil blive brugt til at arrangerer en ny festival næste år i en af de omkringliggende nabobyer.

Information Info: http://broens.danmark-dejligst.dk/

Hvor: Tingvej 40, 6780 Skørbæk

Hvornår: 12.30-23.00

Pris: Gratis entre

Mad: Forudbestilles online