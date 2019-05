Designskolen Kolding vinder fornem pris: - En kæmpe ære

Designskolen Kolding modtager Designrådets Ærespris for udbredelsen af design i det danske designmiljø - men også i erhvervslivet.

Designrådet giver skolen prisen, fordi skolen lykkes med mange forskellige samarbejder med både offentlige og private aktører og dens indsats for at integrere design i virksomheder.

Det er en kæmpe ære for os, at vinde prisen. Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding

– Designskolen Koldings arbejde med designmetoder i små og mellemstore virksomheder er helt unikt og er med til at manifestere designprofessionens betydning for ikke bare designvirksomheder i traditionel forstand men design som innovationsdriver på tværs af virksomhedskategorier, siger Thomas Graversen, ejer af Fredericia Furniture og medlem af Designrådet, om valget af Designskolen Kolding.

Foto: Privat

Rektor for Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen, kalder prisen en fantastisk påskønnelse.

- Det er en kæmpe ære for os, at vinde prisen, fordi den gives af designfællesskabet i Danmark, og det betyder det er nogle af de mest estimerede designere i landet, der har afgjort, vi skulle have prisen, siger Elsebeth Gerner Nielsen.

Om Æresprisen og Designrådet Æresprisen blev uddelt i forbindelse med Danish Design Award i Industriens Hus den 13. maj.

Designrådet uddeler æresprisen for at hylde en person, en virksomhed, eller organisation der på afgørende vis har bidraget til anvendelse og udbredelse af design.

Rådet består i dag af 65 medlemmer, der på hver sin måde bidrager til arbejdet med design; det være sig i praktisk forstand, forretningsmæssigt, organisatorisk, juridisk eller uddannelsesmæssigt. S Se mere

Ifølge Designrådsmedlem Henrik Vibskov fortjener Designskolen Kolding blandt andet prisen for sit store designarbejde uden for Københavnsområdet:

– Designskolen Kolding har fået store designvirksomheder i nærområdet aktiveret og har løftet niveauet tværfagligt. Skolen har desuden været med til at sikre, at der er et stærkt internationalt designmiljø af høj kvalitet uden for København. De har gjort dansk designs DNA – baseret på værdier og æstetik – relevant på det 21. århundredes betingelser.

