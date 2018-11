En kendt haj samlede de unge i svømmehal

Det er svært at trække unge mennesker ud i en svømmehal. Der skal mere til end bare en vippe og et bassin - der skal oplevelser til. Det er årsagen til at en række svømmehaller nu skruer op for charmen - og gyset.

Lyset er dæmpet, vandet er 28 grader varmt og det store biograflærred er sat op i svømmehallen i Hedensted Centret. I svømmebassinet ligger 75 unge i baderinge klar til at se haj-filmen, der spredte skræk og rædsel, da den kom frem i 1975 ”Dødens Gab”.

Michael Jensen og hans 13-årige søn Mathias er nogle af gæsterne

- Jeg glæder mig til at gense en gammel film-klassiker og så også at vise den til Mathias. Det er et superarrangement her i svømmehallen, som vi gerne vil støtte op om, siger Michael Jensen.

Arrangementet skal lokke gæster til

Filmforestillingen er Hedensted Centrets seneste tiltag for at tiltrække flere unge i alderen 15-25 år.

- Vi er nødt til at lave noget specielt til specielle målgrupper for kunne tiltrække folk. Det ”bare” at komme i svømmehallen er ikke længere nok, siger Jimmi Vinther, marketingschef i Hedensted Centret.

Svømmehallen står med samme udfordring som mange andre traditionelle fritidstilbud i foreningslivet: Man konkurrerer om de unges opmærksomhed.

- De 15-17-årige er en ekstremt svær målgruppe at lokke til noget. Med ”Dødens Gab” ser det ud til, at vi har ramt plet, siger Jimmi Vinther

En del af gæsterne til forestillingen steg op af baderingene før tid og så resten af filmen fra bassinkanten. Det blev for koldt at blive i vandet, lød den officielle forklaring. Men var de mon bange for at nogen ville komme og nappe i dem nedefra ligesom i filmen?

Michael og Mathias Jensen havde en god oplevelse med for første gang at have set en film i svømmehallen.

- Man føler man er i vandet, der hvor de også var i filmen, siger Mathias Jensen

- Det er en ny måde at bruge en svømmehal på. Ros til dem, siger Michael Jensen