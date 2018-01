Fødselsdag: Legoklodsen fylder 60 i dag

En simpel ide erobrede alverdens børn. Det fejres i dag.

For 60 år siden var det en enkelt ide: Sæt indvendige rør på en plasticklods. Dermed kan du sætte den sammen med en anden. Så simpelt. Så vidtrækkende.

I dag fylder Lego-klodsen 60 år, og det skal fejres.

Fra kl. 10 til sidst på eftermiddagen holder Lego-House i Billund fødselsdagsfest med fri leg, festtaler, musik fra Legoland Garden, udstilling af de mest ikoniske Legoæsker fra hvert årti siden patentet fra 1958 - og fødselsdagskage så det klodser, naturligvis.

Søndag er det 60 år siden, at Gotfred Kirk Kristnansen fik patent på sin opfindelse, Legoklodsen. Siden er det gået meget godt. Foto: Lego

- Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men den er god nok, siger pr-manager i Lego-House, Trine Nissen, klodsen runder de 60, og Julia Goldin, chief marketing officer i Lego Koncernen supplerer:

Legoleg er med til at sikre, at unge hjerner forbliver åbne Julia Goldin, chief marketing officer, Lego Koncernen.

- Når du sætter klodserne sammen og skiller dem ad igen og igen, er din egen forestillingsevne og nysgerrighed den eneste begrænsning for, hvad du kan skabe. Legoleg er med til at sikre, at unge hjerner forbliver åbne.