En kvinde dræbt efter frontalt sammenstød med lastbil

En lastbil og en personbil er onsdag formiddag kørt frontalt sammen. En 54-årig kvinde er dræbt ved ulykken.

En bil og en lastbil er onsdag formiddag kørt sammen i Årsbjergvej og Bomhusvej ved Gråsten. En 54-årig kvinde fra Aabenraa er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi dræbt ved ulykken.

- Vi får en melding om et trafikuheld klokken 11, der går på, at en personbil er kørt frontalt sammen med en lastbil, siger Søren Strægaard, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ulykken skete i krydset mellem Årsbjerg og Bomhusvej lidt syd for Gråsten. Kvinden var alene i bilen, da ulykken indtraf, og ingen andre er kommet til skade i ulykken, der involverede flere biler.

- Vi er stadig i gang med undersøgelser derude. Det, vi har hørt indtil videre, går på, at en bil foran kvinden bremser hårdt op. Den dræbte bremser derfor også, men kan tilsyneladende ikke bremse helt ned.

- Derfor trækker hun angiveligt lidt ud til siden i retning mod den anden vejbane for at undgå at ramme bilen.

- Den 54-årige bliver så påkørt bagfra af en anden bil, hvilket skubber hende over i den modsatte vejbane, hvor lastbilen rammer bilen frontalt, siger vagtchefen.

Politiet har endnu ikke underrettet alle de pårørende, og der pågår stadig biltekniske undersøgelser på ulykkesstedet.

- På nuværende tidspunkt tyder det på, at der blev ikke holdt ordentligt afstand derude, og derfor kunne bilisterne ikke nå at bremse.

- Men det er vi som sagt ved at få undersøgt af en bilinspektør for at få klarlagt årsagerne endeligt, siger Søren Strægaard.

Ingen personer er sigtet i sagen.