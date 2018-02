En kvinde stak to personer i narkorus - nu skal hun i fængsel

En 43-årig kvinde er dømt halvandet års fængsel for at have stukket to personer med en køkkenkniv i en park i Vejle.

Det var yderst begrænset, hvad en 43-årige kvinde fra Vejle kunne huske fra den 10. oktober, hvor hun stak to personer med en køkkenkniv, da hun i dag torsdag blev fremstillet ved Retten i Kolding, skriver Vejle Amts Folkeblad. Læs også Kvinde sigtet for drabsforsøg efter knivstikkeri Den 43-årige gerningsmand var under påvirkning af stoffer, da hun stak en 37-årig kvinde fra Fredericia og en 41-årig mand fra Vejle. Kvinden blev stukket flere gange i maven og armen, mens manden fik flere knivstik i ryggen. Begge personer er sluppet heldigt fra knivstikkeriet og kunne vidne i retssagen mod kvinden. Kvinden blev idømt halvandet års fængsel - en dom, som hun modtog. De to ofre i sagen tog forbehold for, at de på et senere tidspunkt vil kræve erstatning for psykiske mén, skriver Vejle Amts Folkeblad.