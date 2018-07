En mand med et skilt skal vandre 200 kilometer op gennem Jylland

Thomas Nielsen fra Lunderskov bruger sin sommerferie på at protestere mod den kommende hærvejsmotorvej.

Store og uvurderlige naturværdier vil gå tabt, hvis politikerne får deres vilje og får skubbet bygningen af den nye hærvejsmotorvej i gang.

Derfor har biolog og naturvejleder Thomas Nielsen valgt at gå langs Hærvejen, på det stykke hvor den nye motorvej kommer til at ligge. Undervejs vil han overnatte på herbergerne på vejen.

- Det er hul i hovedet at bruge så mange penge på at ødelægge så meget natur, siger Thomas Nielsen til TV SYD.

- De siger, at de vil gøre samfundet rigere, men det bliver fattigere.

Men Thomas Nielen er kun én mand og ét skilt, og mange politikere har en hærvejsmotor som våd drøm nummer et.

- Undervejs vil jeg også samle underskrifter ind og fortælle om motorvejen. Det er mit indtryk, at der mange, der ikke ved, at motorvejen er en risiko, siger landevejsridderen.

Protestmarchen begynder i dag ved Haderslev og slutter søndag den 5 august i Viborg. Thomas Nielsen erkender, at E45 er overbelastet, men han siger, at der er mange andre måder at løse problemet på.

- Jeg synes, vi skal væk fra at plastre Danmark til med motorveje. Min tanke er, at vi skal få flere ind i bilerne. Det må også være muligt, at vi begynder at møde på forskellige tidspunkter og mange andre ting.