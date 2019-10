17-årige Bjørk møder den donor, der reddede hendes liv

Det er en nervøs Bjørk Ellegard, der pakker gaven ind, som hun selv har lavet til sin donor. Det er et billede med ordene: Jeg er så taknemmelig for det, du har gjort for mig.

Om mindre end en time skal hun for første gang stå ansigt til ansigt med det menneske, der gav hende en ny knoglemarv.

- Han har jo været med til at give mig en ny chance i livet. Så han betyder jo noget, men det er svært at sætte ord på, når man ikke rigtigt ved, hvem det er, fortæller Bjørk Ellegaard.

Syg af leukæmi for anden gang

Bjørk Ellegaard blev syg af leukæmi første gang i 2012. Efter at være blevet erklæret sygdomsfri, vendte kræften tilbage i august 2016. Her besluttede lægerne, at hun skulle have en ny knoglemarv.

Efter knoglemarvstransplantationen den syvende december 2016 skulle Bjørk Ellegaard være på sygehuset i ugerne efter, og det betød, at hun skulle fejre jul på sygehuset. Foto: Privat

Ved knoglemarvstransplantationer skal knoglemarven komme fra en donor, men det kan være meget vanskeligt at finde et match mellem donor og patient, fordi donors vævstype skal være fuldstændig identisk med patientens for at kunne bruges til en transplantation.

Heldigvis lykkedes det at finde et match til Bjørk Ellegaard. En ung mand fra Tyskland havde kort forinden meldt sig som donor, og den beslutning viste sig at være altafgørende for Bjørk Ellegaards liv, der nu tre år efter er fri for kræft.

- Et eller andet sted i verden har nogen brug for min knoglemarv

Mens Bjørk Ellegaard går rundt og forbereder sig i hjemmet i Nørre Vilstrup, har 21-årige Timo Kelichhaus sat sig bag rattet i Hannover i Tyskland. Kursen er sat mod Danmark, hvor han om et par timer skal møde den pige, der, takket være hans donation, overvandt kræften.

- Jeg er så nervøs. Jeg tror, at jeg begynder at græde, når jeg kører op til deres hus og ser hende for første gang, siger Timo Kelichhaus.

Jeg føler, hun er en del af mig. Hun er min genetiske tvilling. Timo Kelichhaus, knoglemarvsdonor, Hannover

Han var kun lige fyldt 18 år, da han valgte at registrerer sig som knoglemarvsdonor, og kun få uger efter modtog han et brev fra det tyske donorregister med besked om, at en person ét eller andet sted i verden havde brug for hans knoglemarv.

- For mig er det en lille ting at donere min knoglemarv. Det er en god måde at hjælpe et andet menneske på, uden at jeg faktisk skal gøre særlig meget, siger Timo Kelichhaus.

Bjørk søgte om kontakt

Hjemme i Danmark fik Bjørk Ellegaard heller ikke mange oplysninger om sin donor. Det var først efter transplantationen den syvende december 2016, hun fik at vide, at det var en tysk ung mand på 18 år.

Reglerne er sådan, at Bjørk Ellegaard først to år efter transplantationen må ansøge om at få kontaktoplysninger på sin donor. Det foregik gennem Rigshospitalet, der formidlede kontakten til det tyske donorregister.

I december sidste år udfyldte hun derfor straks papirerne og håbede så på, at hendes donor også ønskede at have kontakt til hende.

Sådan indledte Timo Kelichhaus sin første mail til Bjørk Ellegaard. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Min genetiske tvilling

Ønsket om kontakt var gengældt, og fire dage efter ansøgningen modtog Bjørk Ellegaard midt i en matematik en mail med overskriften: Jeg er din genetiske tvilling.

- Jeg føler, hun er en del af mig. Hun er min genetiske tvilling, så jeg havde brug for at vide mere om hende, fortæller Timo Kelichhaus.

I dagene efter mailede de frem og tilbage, og de blev også venner på Facebook. Siden har de skrevet sammen flere gange om måneden, indtil de for få uger siden aftalte, at de skulle mødes i virkeligheden.

Et møde, de har ventet på i tre år

Da Timo Helichhaus endelig kører op i indkørslen foran Bjørk Ellegaards hjem, er hun så nervøs, at hun snart ikke kan være i sig selv.

I tre år har hun og familien ventet på at møde det menneske, der reddede hendes liv.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor meget det betyder for mig og min familie, at han gav mig en ny chance i livet. Det betyder alt, siger Bjørk Ellegaard.

- Det er en vild følelse, at hvis ikke jeg havde doneret min knoglemarv, så ville hun måske ikke være her i dag, siger Timo Kelichhaus.

I videoen i toppen af artiklen kan du se det øjeblik, hvor Bjørk Ellegaard møder Timo Kelichhaus for første gang.

Timo Kelichhaus giver Bjørk Ellegaard et kram efter at have åbnet gaven fra hende. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD