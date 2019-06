En person er kommet til skade i togulykke

En person er kommet til skade, efter at to godsvogne er blevet afsporet ved Fredericia.

To godsvogne er blevet afsporet ved Fredericia.

Sydøstjyllands Politi er netop ankommet til stedet, og vagthavende Jørn Bystrup oplyser til TV 2, at en person er kommet til skade, da han blev fastklemt i ulykken.

Den tilskadekomnes tilstand er ukendt, men der er redningsmandskab på stedet, fortæller vagtchefen.

- Vi er næsten lige landet derude, så jeg har endnu ikke overblik over situationen. Men jeg kan bekræfte, at to godsvogne er afsporet, og at en person er kommet til skade. Hvor alvorligt det er, ved jeg ikke, siger Jørn Bystrup til Ritzau.

Ifølge vagtchefen forstyrrer ulykken, der skete kort før klokken 23, ikke den øvrige togtrafik. DSBs trafikinformation melder heller ikke om forsinkelser.