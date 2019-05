Esbjergs borgmester: En regering mellem S og V er en god idé

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er en af flere borgmestre, der opfordrer til et bredt samarbejde hen over midten efter et valg.

Der er ingen berøringsangst overfor et bredt samarbejde henover midten af dansk politik på borgmesterkontoret i Esbjerg.

- Vi har i mange år samarbejdet og konstitueret os bredt i kommunerne, og det kunne man sagtens lade sig inspirere af på Christiansborg efter et valg, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Hvis man ser på de to store partiers politik, så er der mere der samler end skiller. Jesper Frost Rasmussen, borgmester (V), Esbjerg

Esbjerg byråd har selv efter kommunalvalget i 2017 konstitueret sig hen over midten.

- Hvis man ser på de to store partiers politik, så er der mere, der samler end skiller. For eksempel har vi lige set et velfærdsudspil, hvor de to partier er enige om at tilføre kommunerne flere penge, i takt med at der kommer flere ældre og flere børn, siger Jesper Frost Rasmussen.

Samarbejde stækker yderfløjene

Det er tv2.dk, der har lavet en større rundringning til kommunerne. I den forbindelse har flere borgmestre overfor TV2 givet udtryk for, at det vil være en god idé for de to store partier at gå sammen i regering efter et valg.

En af dem er, ifølge tv2.dk, Frederikshavns socialdemokratiske borgmester, Birgit S. Hansen. Ifølge hende kan et regeringssamarbejde mellem de to ærkerivaler være med til at isolere nogle af de partier på både højre- og venstrefløjen, der stiller med ultimative krav, skriver tv2.dk.

Det synspunkt er Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen enig i:

- Det er vigtigt at få lavet et bredt samarbejde på tværs af midten, så de yderste fløje i dansk politik ikke får uforholdsmæssig stor indflydelse, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Ifølge tv2.dk har TV 2 talt med en række Venstre-borgmestre, og flere mener, at et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet er blevet mere relevant.

Men jeg overlader det trygt til partiets ledelse at afgøre, hvad der skal ske efter valget. Jesper Frost Rasmussen, borgmester (V), Esbjerg

Under pres

Venstre går ellers til valg på at fortsætte med en borgerlig regering, men ifølge meningsmålingerne ser det meget svært ud. Den røde blok er langt foran, og Lars Løkke Rasmussen er desuden presset af krav fra Nye Borgerlige og Stram Kurs om en markant strammere udlændingepolitik, som i praksis vil betyde, at Danmark kan blive nødt til at træde ud af internationale konventioner. Det afviser Lars Løkke Rasmussen, at han vil, skriver tv2.dk.

Socialdemokratiet går til valg på en ren S-regering, men partiformand Mette Frederiksen er presset af ultimative krav fra både Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om blandt andet lempelser af udlændingepolitikken og en ny retning i den økonomiske politik.

Det er i lyset af presset fra begge fløje, at flere borgmestre kan se en idé i et regeringssamarbejde.

Stemmer mere og mere ens

Ifølge tv2.dk stemmer Venstre og Socialdemokratiet i stigende grad ens i Folketinget. For eksempel har S og V stemt ens i 96 procent af alle afstemninger om socialpolitikken. Faktisk stemmer de to partier i stigende grad ens. Kun på kulturområdet er enigheden blevet mindre i denne valgperiode, end den var i den forrige.

- Et samarbejde på tværs vil give de to partier langt bedre mulighed for at få deres egen politik gennemført, fordi yderfløjenes magt vil blive mindre ved et samarbejde hen over midten. Men jeg overlader det trygt til partiets ledelse at afgøre, hvad der skal ske efter valget, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Der er ifølge tv2.dk også borgmestre, der er skeptiske overfor et samarbejde henover midten - blandt andet fordi de anser det for noget nær umuligt at nå til enighed om, hvem der i givet fald skal være statsminister.