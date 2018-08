En særlig festival for de ekstra festglade

Festival Syd fejrede 30 års fødselsdag med et festbrag for udviklingshæmmede.

For 28-årige Signe Schrøder Petersen fra Sønderborg er torsdag en helt særlig dag. Hun er til Festival Syd i Sønderborg, og det har hun glædet sig gevaldigt til.

- Det er hyggeligt. Man ser nogen man kender. Jeg har set min faster og min fætter og nogle venner jeg kender. Og man har nogle gode venskaber og kan få nye bekendtskaber. Man hører god musik og - jamen man har bare en hel dag, hvor man bare kan gå og hygge sig og feste, fortæller Signe Petersen til TV SYD.

De fleste har hørt om de store festivaler - Roskilde, Jelling, Tønder og Skanderborg. Festival Syd er de udviklingshæmmedes egen festival, og den betyder noget særligt for gæsterne, fortæller festivalens formand, Dorte Snitgaard Petersen til TV SYD.

- Der er rigtig mange her, som er super glade, og i morgen så siger de - og nu næste år, hvad gør vi så, og hvem kommer så, og kommer Kandis igen?

Dansktopbandet Kandis har særstatus på festivalen fortæller Signe Schrøder Petersen.

- Kandis er et mega hit her i år. De her nogle ting man kan købe her - der er T-shirts, sengetøj, CD'er og en skuldertaske, siger hun og slår ud med armene mod herlighederne, der ligger til salg i et telt på festivalpladsen.

Også maden vækker begejstring hos den unge deltager.

- Der er ringriderpølser, man kan få hotdogs og pølser med brød eller kartoffelsalat og frikadeller og pizza, og kyllingespyd med broccolisalat, fortæller Signe Petersen.

I det hele taget ligner festivalen enhver anden festival med øl, godt selskab og masser af musik.

- Man kommer i god stemning af musik. Om lidt kommer Kandis som er et meget populært band. Det skal nok blive fedt. Man har en god fest og kan hygge sig og komme i god stemning, fortæller Signe Petersen.

Festivalchefen lover, at Festival Syd nok skal finde sted igen næste år.