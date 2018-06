En solrig dag men nu også med regndråber

Ikke alle er vilde med det solrige vejr. De vil måske blive glade over at høre, at der i dag er mulighed for lokale byger i Syd- og Sønderjylland.

Sol, sol, sol, men nu sniger der sig også et par byer ind. De fleste, der vågner op i Syd- og Sønderjylland i dag, vil kunne se en blå himmel med en skinnende sol. Men ud på dagen vil den blå himmel blive tildækket af flere skyer, og herved vil der opstå chancer for lokale byger. Selvom der vil falde nogle dråber i løbet af dagen, vil temperaturen stadig holde sig mellem 23 og 28 grader. Og i store dele af Syd- og Sønderjylland vil vandtemperaturerne i dag ligge mellem 18 og 20 grader. Også i aften vil man kunne opleve lokale byger, og temperaturen vil i nat falde til mellem 12 og 15 grader.