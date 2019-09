Naboer til nye højspændingsledninger: En sorgens dag

Det er svært at spore jubel hos naboerne til den nye el-forbindelse fra Holstebro til den tyske grænse.

Tirsdag formiddag præsenterede Energinet et forslag til den nye linjeføring fra Idomlund ved Holstebro og ned til den tyske grænse.

Linjeføringen får en blandet modtagelse hos beboerne omkring Endrup, hvor ledningerne mødes ved en transformatorstation.

Tina Toft Andersen har i 20 år haft en hundekennel på sin landejendom ved Årre. Ifølge det nye oversigtskort kommer den nye el-forbindelse til at gå under 100 meter fra hendes ejendom.

- For mig er det en sorgens dag. Hvis jeg skal flytte, mister jeg mit hjem og forretning. Jeg har et kundegrundlag på tværs af Jylland, så nu skal jeg finde ud af, om jeg skal starte op nyt sted op efter 20 år, siger Tina Toft Andersen til TV SYD.

Ifølge kompensationsmodellen fra Energinet bliver beboere, som bor indenfor 80 meter af ledningen, tilbudt at få opkøbt deres ejendom. Bor man indenfor 280 meter, vil beboerne blive tilbudt erstatning.

I følge det nye forslag fra Energinet bliver en kommende elledning blive ført omkring 80 meter fra Tina Toft Andersens hjem og virksomhed. Foto: Google Maps

Hvor ledningen præcist skal gå vides ikke endnu, men ifølge Tina Toft Andersen ligger den lige over 80 meter fra hendes hjem.

- Lige meget hvad, bliver vi snydt, synes jeg. Så jeg har brugt formiddagen på at kontakte bank, ejendomsmægler og advokat, så jeg er forberedt til informationsmøderne med Energinet i næste uge, siger Tina Toft Andersen.

Lokalråd lettet

I Endrup har borgerne ventet spændt på forslaget til ledningsføringen, da ledningen skal igennem transformatorstationen tæt ved byen og dermed kunne komme tæt på borgerne i udkanten af byen.

Ifølge forslaget vil over en kilometer af ledningen blive gravet ned både før og efter stationen, og dermed slipper borgene tættest på byen for højspændingsmasterne.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at selve Endrup by er blevet skånet, siger formand for lokalrådet i Endrup Johannes Schmidt til TV SYD.

Selvom byen går fri for masterne, så er der stadig dele af planen, som undrer formanden.

- Jeg er stadig total lamslået over ledningen går igennem naturområdet ved Sneum Ådal. Den er åbenbart ikke så vigtigt som Kongeådal, som slipper. Hvis de havde gravet ledningen ned en kilometer mere, så havde de reddet noget natur.