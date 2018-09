En stor sejr for de døvblinde

Hvis du er døv og har svært ved at se, kan du nu være sikker på at kunne stemme hemmeligt til politiske valg.

Eva Olesen fra Haderslev måtte ikke bruge sin mand som eneste hjælper under sin stemmeafgivelse ved kommunalvalget sidste år. Sådan begyndte hele sagen.

Eva er døv og har stærkt nedsat syn. Derfor har hun brug for hjælp, når hun skal sætte sit kryds ved de politiske valg.

Hun forsøgte på tegnsprog at forklare, at hun kun ønskede at få hjælp fra sin mand, men det afslog de ved valgstedet i Haderslev. De forklarede efterfølgende til Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB), at de ikke må godkende en anmodning om at stemme med egen hjælper, hvis anmodningen kommer fra en tolk.

Men tegnsprog er anerkendt som et sprog ligesom dansk, og derfor henvendte foreningen sig til Indenrigsministeriet og fortalte om hændelsen. Otte måneder efter kom resultatet af henvendelsen.

Ministeriet har i svaret blandt andet skrevet, at man som tegnsprogsbruger, hvis man kan udtrykke sig med tegnsprog, har ret til at vælge sin egen hjælper til stemmeafgivelse.

- Det er en milepæl for mennesker med tegnsprog som modersmål, og vi er mange, der glemmer, at det faktisk er deres sprog, og at de har samme demokratiske rettigheder som os andre, siger Pia Hesse, der er kommunikationsansvarlig i FDDB.

Det fremhæves også, at alle medlemsstater under Handicapkonventionen skal sikre, at handicappede borgere kan deltage politisk i samme grad som medborgere. For eksempel det at afgive sin stemme hemmeligt.

Indenrigsministeriet har sendt svaret til alle kommunerne.