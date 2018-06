En svømmetur på 1300 kilometer er begyndt

Klokken 9 tirsdag morgen hoppede Lars Simonsen og hans mor Ilse Simonsen i vandet ved Vidåslusen ved Højer. Fire måneders fælles eventyr venter forude.

Så er 41-årige Lars Simonsen og hans 67-årige mor, Ilse Simonsens, fælles tur begyndt. Klokken 9 hoppede de begge i vandet ved Vidåslusen i Vadehavet ved Højer tæt på den tyske grænse.

- Jeg følger en eventyrer fra England, og han har svømmet langs den engelske kyst, og det var et vildt projekt. Så tænkte jeg, hvad jeg kan gøre? Man kan hurtigt svømme og cykle rundt om Danmark - men svømme - det er vildt, så jeg tænkte, det gør jeg, siger Lars Simonsen.

Lars skal svømme 1300 kilometer rundt om Danmark. Hans mor, Ilse Simonsen, følger ham i en kajak og sørger for proviant og har også telt og bagage med om bord.

Ilse Simonsen er pensionist og bor i Vejen. Hun syntes først, det var noget af et vovestykke, sønnen havde kastet sig ud i:

67-årige Ilse Simonsen glæder sig meget til fire måneders uafbrudt samvær med sin søn. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

- Jeg spurgte først, om han ikke kunne nøjes med Fyn rundt. Men nej nej, man skal gøre det helt, når man er Lars, smiler Ilse Simonsen kort før afgang på kanten af Vidåen og Vadehavet.

Hun ser meget frem til turen - trods sønnens trang til vilde udfordringer:

- Jeg glæder mig helt fantastisk meget til at sidde ude på vandet i kajakken. Det er simpelthen så skønt, og så til at være sammen med Lars, min søn, det er dejligt.

Kroppen - den største udfordring

Lars Simonsen gør sig ingen illusioner om, det ikke bliver hårdt - virkelig hårdt - at svømme mellem 10 og 20 kilometer hver dag i fire måneder.

- Den største udfordring bliver min krop. For kan min krop klare at ligge i vandet i seks til otte timer hver dag i så lang tid? Jeg ved jo egentlig ikke, hvordan det vil komme til at gå, siger Lars Simonsen.

Svømmer for Julemærkefonden og Depressionsforeningen

Svømmetruen støtter Julemærkefonden og DepressionsForeningen, fortæller Lars Simonsen. Og grunden til Lars Simonsen og Ilse Simonsen støtter disse foreninger skyldes helt private forhold:

- Selv er jeg blevet drillet i skolen og måtte flytte skole for at komme videre. Jeg husker stadig, hvordan jeg stod og græd ude foran skolen og tænkte på at gemme mig, og så køre hjem igen, når skolen var slut, skriver Lars Simonsen på sin hjemmeside.

Desuden har hans mor og brødre i mage år har kæmpet med depressioner og i forbindelse med sygdommen været indlagt flere gange.

Ruten rundt om Danmark

Vesterhavet med vind og bølger bliver en anden udfordring, forudser Lars Simonsen.

Lars Simonsen svømmer nu nord på i Vadehavet forbi Mandø, Rømø og Fanø. Videre op langs den jyske vestkyst og rundt om Skagen, ned til Mols og til Sjællands Odde.

Her fra nord om Sjælland og videre til København, videre syd om Falster, over til Sydfyn og ender efter planen til sidst i Flensborg Fjord.

Ruten Lars Simonsen svømmer rundt om Danmark. Foto: Life Is Good