En times musik fik børnene til at smile igen

Flygtningebørnene på Center Aaløkke havde en lidt særlig mandag. Et nyt orkester gav nemlig koncert, og det bragte smil og dansetrinene frem.

Musik kan noget helt særligt. Det kan samle mennesker, der ikke nødvendigvis taler samme sprog. Det mener musikeren Peter Kibsgaard. Blandt andet derfor har han, sammen med musikeren Bobo Moreno, taget initiativ til at danne Nødhjælpsorkesteret, der rykker ud til landets asyl- og hjemrejsecentre for at give koncerter og flygtningebørn en god oplevelse.

- Musik er følelser, og vi kan kommunikere gennem musikken uden at tale samme sprog, fortæller Peter Kibsgaard.

Mandag den 20. august startede Nødhjælpsorkesterets sensommerturne på asylcentret Center Aaløkke, der ligger i Løgumkloster. Her fik flygtningebørnene en noget anderledes mandag, der bragte smil og dansetrinene frem.

Nødhjælpsorkesteret gav koncert på asylcenter Center Aaløkke i mandags. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

En lille stund uden hverdagens problemer

Nødhjælpsorkesteret består af en fast kerne på seks mand, og i løbet af turnéen vil flere forskellige musikere skiftes til at spille med orkesteret.

- Der er en større sag i det her, og det er godt for musikere som os, så det ikke kun handler om hvor fede vi er. Vi håber at kunne give børnene en lille stund, hvor de ikke skal tænke på hverdagens problemer, siger Peter Kibsgaard.

Ved dette års turne besøger Nødhjælpsorkesteret alle landets 12 asyl- og hjemrejsecentre rundt, og for én i orkesteret betyder det særligt meget at få lov til at spille på flygtningecentre. Aleni Agami, måske bedre kendt under kunstnernavnet Al Agami, kom nemlig selv til Danmark som flygtning i 1975.

- For mig er det virkeligheden en måde at sige tak. jeg ved godt, hvordan det er at være presset, siger Aleni Agami.

Nødhjælpsorkesterets sensommerturne slutter den 6. september.