En - to - tre æg er der nu i storkereden

Onsdag morgen var der tre æg at se i storkereden i Smedager.

Lørdag, mandag og nu onsdag morgen er kommet et æg i reden hos storkeparret Annika og Tommy i reden i Smedager - helt som forudset af Mogens Lange fra storkene.dk

Mogens Lange har forudset, at der kommer et æg hvert halvandet døgn. Annika stopper formentlig ved fem æg - og derfor kan vi forvente, at hun lægger det sidste æg i weekenden, hvis spådommen om fem æg holder.

Ifølge Mogens Lange kan Tommy og Annika hilse velkommen til deres unger i begyndelsen af maj.

Du kan følge storkene live på www.tvsyd.dk/natur.