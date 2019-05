Prøv en en tur med salatfadet ud i det grønne

Et salatfad er ikke kun et fad til salat. Det er også et slangord for en stor lukket kassevogn, som politiet bruger til at transportere arrestanter i, når der er mange af dem. Ordet kan spores helt til 1880'erne, og der er flere forklaringer på, hvor det kommer fra. Den kedeligste er, at politiets salatfade dengang lignede en salatslynge, som man bruger til at slå vandet af salat og lignende.