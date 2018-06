En uge efter voldsom hedebrand: Her er status

For en uge siden den 25. maj brød en voldsom brand ud på Randbøl Hede. Nu gør Naturstyrelsen status.

En lugt af brændt jord og et sort landskab. Det er, hvad man møder, hvis man tager et smut forbi Randbøl Hede i disse dage.

Fredag den 1. juni er det en uge siden, branden på Randbøl Hede brød ud. En brand, der hurtigt bredte sig, og hvor flammerne endte med at brænde cirka 500 hektar af Naturstyrelsens hedearealer af. Derudover blev yderligere cirka 200 hektar privatejede skov- og hedearealer blev brændt af. Det skriver Naturstyrelsen fredag, hvor de gør status.

Det er ikke kun den smukke hedenatur, der er mærket af branden. Dyr og dyreunger er gået til i branden, skriver Naturstyrelsen. Med en brand, der breder sig så hurtigt, er det ikke muligt for dyrene at komme væk i tide.

Brand gavner plantelivet

Naturstyrelsen skriver, at de mange dværgbuske som lund og tyttebær, der er på heden, er beregnet til et liv, hvor gamle planter går til, så nye kan komme til. Under den afbrændte hedejord, ligger der en masse lyngfrø, som bare venter på at komme op. Og lige nu er der - efter en brand - de helt rigtige forhold. Jorden skal være bar og varm.

Efterslukningen er stadig i gang på heden, og der er fortsat afbrændingsforbud i hele Trekantsområdet.

Naturstyrelsen oplyser, at ingen mennesker, husdyr eller huse blev skadet af branden.

