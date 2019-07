Endelave bliver en attraktion på verdens mindste krydstogt

Verdens mindste krydstogt skal skaffe turister til Endelave, Tunø og Samsø udenfor højsæsonen. Ideen har netop fået tilsagn om mere end en halv million kroner i udviklingsstøtte.

Det er erhvervsfremmebestyrelsens turismepulje, der har bevilget 536.000 kroner til Turistsamarbejdet Kystlandets ide om at skabe verdens mindste krydstogtrute fra Hou til Endelave, Tunø og Samsø og retur til Hou.

Tanken er at sende turisterne af sted fra Hou i store gummibåde med plads til 12 gæster ombord. Gæsterne skal overnatte på land en nat på hver af de tre øerunder krydstogtet.

Turistsamarbejdet Kystlandet er etableret for at udvikle turismen i Odder og Horsens Kommuner. Kystlandets direktør Helle Rosenberg har store forventninger til ideen om at udvikle verdens mindste krydstogt.

- Vi vil skabe et all inclusive natur-koncept for ø-ferie udenfor den normale turistsæson i forår og efterår, hvor vores gæster får en enestående naturoplevelse med sejlads og oplevelser på de tre øer, siger Helle Rosenberg til TV SYD.

Sejladsen med de store gummibåde, som kan rumme 12 gæster, står Aarhusselskabet SeaRangers for.

Pengene fra erhvervsfremmebestyrelsens turismepulje skal efter sommerferien bruges til den videre udvikling og planlægning.

- Vi skal have turist-aktørerne på de tre øer med i planlægningen, så vi får skabt et produkt, som både turisterne og øboerne kan være interesserede i, siger direktør Helle Rosenberg fra Turistsamarbejdet Kystlandet.

Der skal også gennemføres en række testture, inden verdens mindste krydstogt for alvor lægger fra land i foråret 2021.

Verdens mindste krydstogt er et af 26 turistprojekter i hele landet, som netop har fået tilsagn om ialt 50 millioner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til udviklingen af Danmarks turismelandskab.