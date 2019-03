Syd-og Sønderjylland: Endnu 21 mistænkt for at dele børneporno

De to lokale politikredse efterforsker nu 21 nye sager, hvor personer er mistænkt for at dele børneporno via sociale medier. Det sker i forlængelse af den såkaldte Umbrella-sag fra 2018.

I begyndelsen af 2018 blev mere end 1.000 personer sigtet over hele landet for at dele en krænkende video via Facebook Messenger med en pige og en dreng, som på tidspunktet for optagelsen begge var 15 år.

Derfor lyder sigtelserne i sagerne på distribution af børneporno efter straffelovens paragraf 235.

Mandag morgen oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse, at der er fundet 148 yderligere mistænkte i Umbrella. 15 af de nye sager hører under Syd- og Sønderjyllands Politi, mens seks sager efterforskes hos Sydøstjyllands Politi.

De nye sager er – ligesom som de første cirka 1.000 sager - kommet til det danske politis kendskab gennem anmeldelser modtaget fra de amerikanske myndigheder via Europol.



Der er i de nye sager tale om, at hovedparten af de mistænkte personer er mistænkt for at have delt videoen mellem en og tre gange.

To af de nye sager, som Sydøstjyllands Politi efterforsker, stammer fra Vejle og de øvrige fra henholdsvis Horsens, Hedensted, Fredericia og Kolding. Sydøstjyllands Politi havde oprindeligt syv sager, men en af sagerne er videresendt til efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser Sydøstjyllands Politi mandag morgen.

Alle de nye sager hos Sydøstjyllands Politi handler om, at der er sket delinger af videoen senere end den massive medieomtale af de første 1.000 sager.

De 15 sager hos Syd- Sønderjyllands Politi fordeler sig med 8 i Esbjergområdet, 4 i Haderslevområdet og 3 i Sønderborgområdet. Syd- Sønderjyllands Politi havde oprindeligt 16 sager, men en af sagerne er videresendt til efterforskning hos Østjyllands Politi.

- Det er svært at forstå, at nogen har delt videoen efter den intense omtale af sagen for et år siden. Lad nu være med at trykke på del-knappen, hvis du møder den slags materiale på de sociale medier, siger vicepolitiinspektør Carsten Arentoft, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.