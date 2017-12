Endnu en grisebil er væltet: Mange døde eller fastklemte

For anden gang i dag er en grisetransport væltet med anhængeren fyldt med grise. Politiet melder om mange døde og forsøger at indfange de løse.

Kl. 21.06 modtog Syd- og Sønderjyllands Polti en melding om en væltet lastbil og løse grise på Fogderupvej ved Bylderup-Bov.

- Der er mange døde og mange fastklemte grise, siger Erik Lindhardt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Politiet og brandvæsnet er rykket talstærkt ud og forsøger lige nu at få et overblik over situationen. En dyrlæge er også på vej til stedet.

- Det er temlig kaotisk, og de forsøger at indfange de løse grise, siger Libdhardt.

Vejen er spærret af lige nu, men politiet kan ikke siget noget om, hvor længe.

- Først skal grisene indfanges og så skal lastbilen fjernes, så det kan god tage noget tid.

Politiet ved endnu ikke, hvordan ulykken er sket.