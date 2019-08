Endnu en kommune fraråder badning

Aabenraa Kommune sender en opfordring til borgerne om at lade være med at bade ved to strande.

Det kan godt være, at du lige har pakket badetøjet, baderingen og solcremen ned i tasken for at få en kølig dukkert i morgen.

Men hvis du har planlagt at sætte kursen mod Sønderstrand Nord eller stranden ved Hotel Fakelgården i Aabenraa, så kan du altså godt sætte dine strandting på plads igen - eller finde en anden strand, hvor du kan nyde morgendagens varme grader.

Aabenraa Kommune fraråder nemlig badning på de to strande. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Det er takket være bakterierne, som der er for mange af i vandet lige nu ved de to strande.

Det sker flere steder i landet

Læs også Spring dukkerten over: Kommune fraråder badning

Det er den aktuelle virkelighed flere steder i de danske farvande rundt om i landet.

Fredag kunne vi fortælle en lignende historie fra Ring Sø, der ligger i Horsens.

Det er anden gang i år, at koncentrationen af alger i søen har været så høj, at kommunen har opfordret borgerne til at droppe dukkerten.

Nye prøver skal give grønt lys

I Aabenraa er det faktisk anden gang på én uge, at kommunen må fraråde badning.

For få dage siden opfordrede kommunen folk til at lade være med at bade ved Sønderstrand Syd i Aabenraa, men efter en ny prøve er det nu okay at stikke fusserne og resten af kroppen i vandet her.

På samme måde tager kommunen løbende prøver ved Sønderstrand Nord og Hotel Fakelgården, og når de igen siger: - OK, det er badetid - så bliver det blå flag sat frem på stranden igen, og du kan pakke solhatten ned i tasken.