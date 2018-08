Onsdag aften var vejarbejde skyld i, at en spøgelsesbilist forvildede sig ud på Esbjergmotorvejen ved Gørding. Nu et døgn efter sker det igen - præcis samme sted.

Endnu en spørgelsesbilist er spottet på Esbjergmotorvejen ved Gørdring.

- Det er anden gang det sker på præcis samme sted, fortæller vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi og oplyser, at de har fået kontakt til billisten, som fortæller, at vedkommende var kørt forkert i forbindelse med vejarbejdet ved Gørding.

Onsdag aften var det en 72-årig kvinde, som vejarbejdet forvirrede og gjorde til spøgelsesbilist, da hun skulle finde ned på Esbjerg-motorvejen.

- Der er åbenbart noget, som går galt i vejarbejdet ved indkørslen til motorvejen. Vi formoder, at der kan være et problem med skiltningen, så derfor sender vi en patrulje ud for at se nærmere på området, forklarer vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

