Endelave mister sin skole

Med udgangen af skoleåret ringer det ud på Endelave Skole for sidste gang. De fire elever, der i øjeblikket går på Kattegatøens skole, skal fremover undervises på fastlandet.

Det oplyste facebooksiden "Kaninen Katrine" fra Endelave i et opslag onsdag aften.

Det er et svigtende elevtal, der tvinger skolen til at lukke. Skolen, der ellers har eksisteret siden 1905, har i de seneste år haft færre og færre elever, og i år har kun fire børn modtaget undervisning, og det er altså ikke nok til, at den kan fortsætte.

De fire børn, der er i alderen 10 til 12 år, fortsætter på skolen frem til sommerferien, hvor den lukker. Forældrene har valgt at lade børnene fortsætte deres skolegang på As Friskole på Juelsminde-halvøen efter sommerferien.

Selvom Endelave Skole lukker, så er det ikke planen, at bygningen skal stå tom. Planen er, at den gamle skole nu skal fungere som en form for kulturhus med et bibliotek, fitnessrum og en gymnastiksal, hvor der både kan være sportsaktiviteter og ø-møder.

Skolelederen fra Endelave Skole, Bente Skovgaard, har ingen kommentarer til lukningen og henviser til Dagnæsskolen i Horsens, som Endelave Skole hører ind under.

Formand for Børne- og Uddannelses­udvalget, Lone Ørsted (S), bekræfter over for TV SYD, at skolen lukker pr. 1. juli på grund af faldende elevtal.