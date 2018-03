Energinet henter ny direktør i ministerium

Energinet, der har hjemsted i Fredericia, har torsdag fået sat navn på sin nye administrerende direktør. Thomas Egebo skifter fra stilingen som departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til Energinet.

Energinets bestyrelse har valgt Thomas Egebo som ny administrerende direktør for Energinet. Thomas Egebo afløser Peder Østermark Andreasen, som efter 13 år på posten har valgt at træde tilbage.

Thomas Egebo bliver øverste chef for Energinet og Energinets datterselskaber, bl.a. Dansk Gas Distribution og Gas Storage Denmark. I alt tæller koncernen cirka 1200 ansatte.

Thomas Egebo skifter fra stilingen som departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til Energinet i Fredericia.

- Energinet forvalter og udbygger samfundskritisk energiinfrastruktur i milliardklassen, sikrer høj forsyningssikkerhed og velfungerende markeder for el og gas og understøtter en effektiv omstilling til ren energi. Det er særdeles meningsfulde og motiverende opgaver, som jeg glæder mig til at stå i spidsen for, siger Thomas Egebo om sit jobskifte.

Thomas Egebo tiltræder jobbet som administrerende direktør senest 1. maj 2018.