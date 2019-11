Energinet: Kabellægning kræver masser af tid og penge

Energinet fastholder trods de senere dages kritik og debat om den planlagte 170 kilometer lange højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro og til Karlsgårde ved Varde, at det alene er realistisk og teknisk muligt at lægge op mod 26 kilometer af forbindelsen som kabler i jorden.

- Hvis man har alle de penge, der skal til og al den tid, som man skal bruge, så kan det ikke udelukkes, at det om en årrække kan lade sig gøre at lave en komplet kabellægning, sagde Henrik Riis, der er administrerende direktør for Energi-net Eltransmission, mandag aften i TV SYDs 19.30-udsendelse.

Den nuværende 150 kV-luftledning mellem Idomlund og Karlsgårde ved Varde har i dag nået sin grænse, og med flere nye havmølleparker i Nordsøen på vej er det ifølge Energinet nødvendigt at forstærke elnettet her og nu, for at strømmen kan komme frem til forbrugerne.

- Vi har bare brug for forbindelserne nu og ikke om 10-15 år, hvis store mængder strøm produceret med miljøvenlig vindkraft ikke skal gå til spilde, siger Henrik Riis.

Det er planen, at den nye forbindelse fra Idomlund ved Holstebro til Karlsgårde ved Varde skal tages i brug i 2023.

