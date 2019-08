Kenneth vinder DM-titel igen: - Engang var jeg god til at drikke. Nu er jeg god til at skyde med bue

Alkoholen fylder ikke længere i Kenneth Andersens liv. Det gør bueskydningen. I dag blev han danmarksmester for fjerde gang.

Som bare 13-årig faldt Kenneth Andersen for alkoholens rus.

I mange år var det dét, der holdt hans hverdag i gang.

Nu er det livet på græsplænen med buen og pilen i hænderne, der får Kenneth Andersens dage til at hænge sammen.

Og lige i dag hænger den ekstra godt sammen. For fjerde gang blev han nemlig Danmarksmester i langbue.

- Selvfølgelig er jeg glad. Det er rart at få det overstået, for det er nervepirrende. Men jeg tager det stille og roligt. Det er ikke sådan, jeg hopper og danser rundt, siger Kenneth Andersen til TV SYD.

Bueskydning holder Kenneth Andersen i gang

Han bor i Varde og er til daglig skytte i Varde Buskyttelaug. I samme by blev Danmarksmesterskaberne i bueskydning holdt i weekenden, hvor 128 skytter deltog.

Det stod ikke skrevet i fremtidskuglen, at Kenneth Andersen som 38-årig ville elske bueskydning så meget, som han gør i dag.

For seks år siden satte han låget på flasken for sidste gang, og da hans tre børn kort efter begyndte til bueskydning, blev han fanget ind i den verden. Nu er det sporten, der holder ham i gang i hverdagen.

- Når man skyder, tænker man ikke på andet, og man kan hele tiden se, at man bliver bedre og bedre, fortæller Kenneth Andersen.

Det er mere end bare en sport

Efter at have levet et liv med alkohol i blodet i så mange år, har han svært ved at have et arbejde, men bueskydningen får ham ud i virkeligheden blandt andre mennesker.

- Så længe jeg holder mig til bueskydning, så har jeg det godt, siger Kenneth Andersen.

Han træner fem gange i ugen, og når han ikke gør det, er han selv træner for både børn og voksne. I sin fritid laver han også sine egne pile, og det er blandt det, han synes, der er fascinerende ved sporten – at man kan få lov til at nørde den så meget.

- Min kæreste er også lige begyndt til bueskydning for at få lov til at se mig en gang i mellem, siger Kenneth Andersen.

Han drømmer om at komme til udlandet og deltage i World Cup i bueskydning.

128 skytter deltog i weekenden i Danmarksmesterskaberne i bueskydning. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD