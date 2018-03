Engelbrecht: Landmænd skal også betale for vildsvinehegn

Efter sommer skal der gå et vildsvinehegn fra kyst til kyst ved den dansk-tyske-grænse. Et hegn, landbruget skal være med til at betale for, mener S-politiker.

Der skal sættes et næsten 70 kilometer langt vildsvinehegn op langs grænsen. Det skal være med til at beskytte den danske svineeksport mod afrikansk svinepest, som senest er fundet i Tjekkiet.

Men hvem skal betale de 70 millioner kroner, det koster at bygge hegnet?

Det skal landmændene være med til at betale for, mener Gråstens lokalpolitiker Benny Engelbrecht, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

- Jeg synes, at det er fint, at vi sætter et vildsvinehegn op ved grænsen. Men jeg håber, at landbruget selv vil være med til at betale for det, siger han og fortæller, at de først og fremmest må se på, hvordan regeringen mener, hegnet skal finansieres.

Ifølge S-politikeren er der ikke noget usædvanligt over at sætte et hegn op for at forhindre, at nogle bestemte dyr passerer særlige grænser.