Analytiker: Engelbrecht og Petersen bliver nye ministre

Antallet af ministre herfra halveres, når Mette Frederiksen danner sin nye regering. Det vurderer politisk analytiker.

Benny Engelbrecht og Jesper Petersen. Det er de to socialdemokratiske navne fra Syd- og Sønderjylland, som meget sandsynligt får en ministerpost i Mette Frederiksens nye mindretalsregering.

Det vurderer Kim Dahl Nielsen, nyhedsredaktør, JydskeVestkysten, og politisk analytiker på TV SYD. Samlet set vil der blive færre ministre fra Syd- og Sønderjylland end i Lars Løkkes afgående regering, siger han.

Det ville være sensation

- Det vil være en kæmpe sensation, hvis ikke Engelbrecht bliver minister. Han var valgets topscorer her i Syd- og Sønderjylland, og han er tidligere minister, og han er nuværendne finansordfører, siger Kim Dahl Nielsen, og spørger selv retorisk:

- Men hvilken ministerpost?

- Skatteminister vil være oplagt, men den går sandsynligvis til den anden herfra, som bliver minister, nemlig Jesper Petersen. Han har gjort det fremragende som skatteordfører, så derfor gætter jeg på, at Engelbrecht bliver erhvervsminister eller transportminister.

Christian Rabjerg Madsen må formentlig se sig forbigået. Kim Dahl Nielsen, nyhedsredaktør, JydskeVestkysten

Overset

Kim Dahl Nielsen vurderer, at Danmarks femte største by, Esbjerg, ikke får en lokal forankret minister, til trods for at Esbjerg sammen med Sønderborg ved valget var de eneste to røde byer i Syd- og Sønderjylland.

- Anders Kronborg fik et flot valg i Esbjerg, men han er ganske enkelt for uerfaren. Han er først lige begyndt.

Forbigået

Også Christian Rabjerg Madsen må formentlig se sig forbigået, vurderer Kim Dahl Nielsen.

- Han fik ikke noget fremragende valg, og desuden mangler Mette Frederiksen kvinder i sin nye regering, lyder Dahl Nielsen.

To ministerposter

Den tredje ministerpost fra Syd- og Sønderjylland kunne have gået til Henrik Dam Kristensen, men han er som bekendt ny formand for Folketinget. Summa summarum: To ministerposter til Syd- og Sønderjylland. Engelbrecht og Petersen.

Halveres

Dermed halveres antallet af ministre fra TV SYDs del af Danmark i forhold til Lars Løkkes afgående regering, hvor der var fire ministre herfra: Troels Lund Poulsen, Ellen Trane Nørby, Ulla Tørnæs og Eva Kjer Hansen. Desuden stammer Tommy Ahlers fra Agerskov, men han var ikke valgt, han var udpeget som minister.

Jesper Petersen fra Haderslev bliver sandsynligvis den anden minister fra Syd- og Sønderjylland. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD