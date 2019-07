Engelbrecht tilbage på hjemmebane - ønsker brede flertal til syd- og sønderjyske trafikprojekter

Mandag havde Benny Engelbrecht (S) sit første officielle besøg som transportminister i sin storkreds. Vi spurgte ham om trafikplanerne i Vejle, Billund, på Als og Hærvejen.

Der er nye digitale signalsystemer til togene på vej - for at mindske signalfejl og skabe færre forsinkelser. Installationen af de nye signaler sker på Arrivas værksted i Varde, og byen fik derfor besøg af ny transportminister, Benny Engelbrecht (S). Vi benyttede lejligheden til at høre den sønderjyske minister om de opgaver, der nu ligger på hans ministerbord

Hvad skal der ske med togbroen over Vejle Fjord, med Billundbanen, Hærvejsmotorvejen og Als-Fyn broen?

Billundbanen - starter på ny

En bunden opgave hos ministeren – som han selv udtrykker det – er udarbejdelsen af et transportforlig, der skal række frem til 2030. Da Benny Engelbrecht bliver spurgt ind til Billundbanen, henviser han til transportforliget, som han gerne vil lave med så bredt et flertal som muligt i Folketinget.

- Jeg starter bogstavelig talt med et blankt kanvas, og så ser jeg, hvad der er muligt at skaffe flertal for i folketinget, siger han.

Togbro over Vejle Fjord - afhænger af Folketingets prioritering

Svar på konkrete planer for Billundbanen lykkedes det ikke at få fra transportministeren. Men på spørgsmålet om togbroen over Vejle Fjord kommer vi et skridt nærmere.

- Der kan sagtens blive tale om en fast forbindelse der. Det afhænger af, hvad Folketingets partier vælger at prioritere, siger Engelbrecht.

En genoplivning af togfonden er realistisk. De fire partier bag Mette Frederiksen (S, R, SF og Ø) stod før valget sammen med DF bag togfonden, som togbroen er en del af. DF lagde i foråret afstand til togbroen, men nu har de fire røde partier altså flertal med 91 mandater.

Hærvejsmotorvej og bro fra Als - de er på tale

Benny Engelbrecht fortæller, at trafikordførere allerede har nævnt Hærvejsmotorvejen og Als-Fyn broen for ham.

- Det kan jeg jo synes er sympatisk, men jeg skal først og fremmest skaffe flertal for det. Helst så brede flertal som muligt i Folketinget, siger transportministeren om de tanker, der er blevet delt med ham om de to trafikprojekter.

Nordals ligger cirka 30 minutters kørsel fra Engelbrechts egen hjemby, Adsbøl. Så nu, hvor han har magten til at få sat ting i gang, kan det så være, at der i hvert fald kommer en forundersøgelse af Als-Fyn broen?

- Det kan man ikke afvise, at der vil være et flertal for. (…) Det er jeg sikker på, vi kommer til at vende tilbage til, svarer Engelbrecht.