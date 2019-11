Enhedslisten kræver ny undersøgelse i sag om højspændingsmaster

Nu skal vi have ordentligt svar på, om det alligevel godt kan lade sig gøre at undgå flere hundrede højspændingsmaster langs den jyske vestkyst.

Sådan lyder det fra enhedslistens Henning Hyllested, der vil vide, om kablerne i stedet kan graves ned i jorden

- Det er jo mildest talt overraskende, for indtil nu har fortællingen jo været, at det kunne bare ikke lade sig gøre. Det var ikke teknisk muligt, lyder det fra Henning Hyllested.

Læs også Rapport: 35 meter høje elmaster gennem Jylland kan undgås

Henning Hyllested reagerer, fordi flere eksperter søndag i Jyllands-Posten siger, at det er teknisk muligt at undgå de mange master, men at løsningen med at grave kablerne ned er dyr.

- Så sent som i september måned havde vi Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i samråd. Det er voldsomt kritisabelt, at vi her får at vide, at det ikke kan lade sig gøre, siger Henning Hyllested.

Sagen om højspændingsmasterne fra Holstebro til den dansk-tyske grænse har skabt stor modstand i befolkningen.

Derfor mener Henning Hyllested også, at borgerne nu skal tages alvorligt.

- Man skal iværksætte en undersøgelse af, hvordan det kan lade sig gøre, hvor lang tid det tager, og hvad det koster. Det vi jeg bede ministeren om nu, siger Henning Hyllested til TV SYD.