Enkeland - ny roman om sønderjyderne under 1. Verdenskrig

Efter fire år ved tasterne er den sønderjyske forfatter Karsten Skov nu klar med en ny roman om Sønderjylland under 1. Verdenskrig. Romanen udkommer lørdag.

Det har taget den sønderjyske forfatter Karsten Skov fire år at skrive sin seneste roman "Enkeland".

En roman om Sønderjylland under 1. Verdenskrig. Bogen udkommer i morgen lørdag og handler om familierne til de mænd, der blev sendt i krig, og hvordan de efterladte kvinder på gårdene i Sønderjylland forsøgte at få tilværelsen til at hænge sammen i krigens skygge.

Efter fire års arbejde udkommer Karsten Skovs anden roman om sønderjyderne under 1. Verdenskrig. Foto: Jørgen Guldberg

Det er Karsten Skovs anden roman. Men det var den første roman "Knacker", der satte det hele i gang. Og den roman kan let være den længste fødsel i litteraturhistorien.

- En kollega fortalte under en køretur i 1997 en sand historie fra 1. Verdenskrig, og vi blev enige om, den var en roman værdig, fortæller Karsten Skov.

Så gik der nogle år, og Karsten Skov skrev lærebøger indenfor sit fag, IT. Og der gik endnu flere år, men endelig i 2013 - efter 16 års rumlen i hovedet på Karsten Skov, var "Knacker" her så.

Nu er Fridthjof Film ved at indspille en film, der er inspireret af romanen "Knacker", men den hedder "I Krig og Kærlighed" og er noget anderledes end bogen.

Her fire år efter er "Enkeland" så på vej ud i boghandlerne.

Også "Enkeland" handler om Sønderjylland under første verdenskrig, hvor 30.000 dansksindede blev sendt i krig for Tyskland, og mange vendte ikke hjem.

Selvom en tredje roman er på vej, drømmer IT-lektoren fra Broager ikke om at droppe sit arbejde til fordel for en forfatterkarriere.

- Jeg er utrolig glad for mit arbejde, så det kunne jeg slet ikke tænke mig, siger Karsten Skov.

"Enkeland" udkommer lørdag den 14. april.