Enstemmig opbakning til Stephan Kleinschmidt som ny topchef

Et helt enigt byråd i Flensborg valgte torsdag Stephan Kleinschmidt som ny forvaltningschef.

Samtlige seks politiske grupper i byrådet med overborgmester Simone Lange, (SPD) i spidsen støttede som ventet ansættelsen af Stephan Kleinschmidt, som chef for 2. afdeling på rådhuset i Flensborg.

Den 1. maj overtager han afdeling 2, der bl. a. skal varetage projektkoordinering samt Flensborgs kommunikation og imagepleje.

Overborgmester hilste Stephan Kleinschmidt velkommen.

- Vi har stor tillid til Stephan Kleinschmidt. Jeg ser frem til vores samarbejde, sagde hun i sin velkomst efter valget.

Stephan Kleinschmidt er viceborgmester i Sønderborg, hvor han i byrådet repræsenterer Slesvigsk Parti - det tyske mindretals parti i Danmark. Han er også formand for kulturudvalget i Sønderborg Kommune.

Han fortsætter med sit politiske arbejde i byrådet i Sønderborg - og han ser store muligheder for at bruge sine erfaringer fra hjembyen i det nye job i Flensborg om forvaltningschef med direkte reference til overborgmester Simone Lange - det vil sige, at han som politisk chef får en rådmandslignende funktion.

- Jeg glæder mg til at komme i gang med at arbejde for byen Flensborg, og jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den store tillid og forventning, der er til mig, sagde Stephan Kleinschmidt i sin tak for valget.

Sideløbende med det nye job fortsætter han med sit politiske arbejde i byrådet i Sønderborg. Stephan Kleinschmidt har hidtil arbejdet i Kiel som politisk rådgiver for statskancelliet i Slesvig-Holsten.

Kort før jul meddelte Stephan Kleinschmidt, at han ikke længere ønskede at være folketingskandidat for Det Radikale Venstre i den sydjyske storkreds - og han har overfor TV SYD givet udtrylk for , at de danske landspolitiske ambitioner er stillet i bero, mens han han bestrider jobbet i Flensborg..