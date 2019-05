EP-valgets lokale tabere og vindere

Kulturminister Mette Bock, (LA), Horsens, bliver ikke valgt ind i Europa-Parlamentet, mens Peter Kofod, Haderslev, bliver Dansk Folkepartis eneste medlem - og Venstres Asger Christensen, Jordrup, går i spænding.

Allerede søndag aften stod det klart, at Mette Bock ikke fik sæde i Europa-Parlamentet, da Liberal Alliance ikke fik stemmer nok til et mandat.

Da Mette Bock ikke genopstiller til folketingsvalget i næste uge, er det et farvel til politik for den 61-årige Mette Bock, der dog har et par uger endnu som kulturminister.

Kære alle - så er politik et afsluttet kapitel i mit liv, skriver Mette Bock mandag morgen på Facebook.

Vælgerne synes simpelthen bare ikke, at sådan et menneske som jeg skal til Bruxelles. Mette Bock, kulturminister, (LA)

- Vælgerne synes simpelthen bare ikke, at sådan et menneske som jeg skal til Bruxelles. Jeg er dybt taknemmelig for mine otte år som folketingsmedlem, medlem af præsidiet og som kirkeminister og kulturminister. Som repræsentant for et fantastisk parti! Det har været et enormt privilegium - og nu vender jeg så tilbage til civilsamfundet som et frit menneske, skriver Mette Bock videre.

Dansk Folkeparti opstiller på partiliste, og dermed bør det være sikkert, at partiets enlige mandat tilfalder folketingsmedlem Peter Kofod, 29 år, og bosat i Haderslev. Dansk Folkeparti går meget tilbage - fra fire til kun et mandat sammenlignet med 2014-valget.

Stor bet for Thulesen Dahl

10,7 procent opnåede DF denne gang mod 26,6 i 2015, hvilket også er en stor politisk bet for partiets formand Kristian Thulesen Dahl fra Thyregod.

Asger Christensen, der er opstillet som nummer tre på Venstres liste, venter mandag morgen hjemme på sin gård i Jordrup i spænding på de personlige stemmetal.

Venstre har sikret sig fire pladser i Europa-Parlamentet - men der er spænding om, hvem der får dem. Morten Løkkegaard og Søren Gade synes sikre - men de to sidste pladser kan gå til Linea Søgaard-Lidel, der er opvokset i Esbjerg, Bergur Løkke Rasmussen eller Asger Christensen, der er nummer tre på Venstres liste.

Her afgør de personlige stemmer dog, hvem der bliver valgt ind. Venstres fjerde mandat bliver først en realitet, når England har sagt endeligt farvel til EU.

Socialdemokratiet genvælger med stor sandsynlighed Christel Schaldemose, 51 år, og opstillet af partiet i Region Syddanmark. Hun har siddet i parlamentet siden 2006 og får to danske partifæller med sig i næste periode.

Optællingen af de personlige stemmer for hele landet kan følges her.