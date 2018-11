Er danskheden død i Gulde?

Da skolen i Gulde lukkede, frygtede flere, at det danske mindretal snart ville følge efter. 12 år senere besøger vi byen.

Skal fire skoler lukkes, og hvad vil der så ske? Det spørgsmål kæmper de netop nu med i det danske mindretal, og debatten om mulige skolelukninger har vækket fortiden til live.

For som med de fleste ting, så gentager historien sig. Det er ikke nemlig ikke første gang, at mindretallet kæmper med skolelukninger. I 2006 var det Gulde Danske Skole, der lukkede læsebøgerne for sidste gang.

Men hvad skete der efterfølgende med danskheden i Gulde?

Erklærer Guldes mindretal dødt

- Det danske mindretal i Gulde er dødt. Der er ikke noget mere, erklærer Thomas Voss uden tvivl i stemmen. I dag er han pensionist, men i mange år var det ham, der bar titlen af skoleinspektør på Gulde Danske Skole, og han boede ovenpå skolebygningen med sin kone og tre børn.

I dag er skolen privat ejendom og bruges til beboelse. Fra fortovets kant kigger den tidligere skoleinspektør på den bygning, der i mange år var både hjem og arbejdsplads.

- Skolen var mindretallets samlingspunkt. Både for børn og voksne, i skoletid og i fritiden, fortæller han.

Da skolen lukkede, var Thomas Voss allerede gået på pension, men han har fulgt og deltaget i arbejdet med at flytte det lokale mindretals aktiviteter til et forsamlingshus i nabobyen Gelting.

- Forsamlingshuset opvejede ikke tabet af skolen. Forældrene følger deres børn, så uden skolen forsvandt de. Nu er kun de gamle tilbage i området, siger Thomas Voss.

Området overrasker

11 minutters kørsel fra egetræet i Gulde ligger Kaj Munk Skolen. Med lukningen af Guldes skole i 2006 overtog Kaj Munk Skolen i Kappel hele Guldes skoledistrikt.

- Jeg tror, at vi har en enkelt elev eller to fra Gulde-området, men lad mig lige tjekke, siger skoleinspektør Helga Larsen og sætter sig ved skrivebordet. Hun har et særligt forhold til netop det område, hun var nemlig inspektør på Gulde Skole, da den måtte lukke i 2006.

Vi har 12 børn fra Gulde nu, så af en eller anden grund, kommer der stadig nye familier til. Helga Larsen, Skoleinspektør, Kaj Munk Skolen

- Ni.. Ti… Elleve.. Tolv! Nå da, udbryder Helga Larsen bag computerskærmen, og hun er tydeligvis overrasket. Ud af skolens nuværende 69 elever kommer 12 fra det tidligere skoledistrikt, der ellers er erklæret ”danskhedsdødt”.

- Det er jo dejligt, men selvom der er 12 elever fra Gulde, så vil jeg tro, at vi havde langt flere mindretalsbørn i området, hvis skolen i Gulde stadig eksisterede, påpeger Helga Larsen.

Da skolerne blev lagt sammen i 2006, steg elevtallet i Kappel fra 46 til 89 elever, men tallet faldt støt i årene efter sammenlægningen. I dag er elevtallet igen i fremgang.

Fra busfuld til håndfuld

Fremgangen i Kappel genkender Thomas Voss dog ikke fra sine aktiviteter med mindretallet i naboområdet Gulde ti km længere inde i landet.

- Vi plejede at kunne fylde en hel bus, når vi drog til årsmøde. Nu er vi kun en håndfuld fra området, forklarer han. Han er dog ikke uenig i, at det generelt går godt i mindretallet.

Helga Larsen er skoleinspektør på Kaj Munk Skolen. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Jeg tror, at det danske mindretal har det virkelig godt. Men her i Østangel går det skidt. I skolens tid har der altid været omkring 50 danske familier i Gulde. I dag kender jeg til to, der er medlem af mindretallet, uddyber Thomas Voss. Han forstår stadig ikke datidens beslutning om at lukke skolen og er endnu mere uforstående overfor den nuværende debat om at lukke endnu fire skoler.

Mindre men ikke dødt

- Hov, der kommer Rafael, han er fra Gulde, siger Helga Larsen og peger på en dreng, der i god fart er på vej igennem skolegården for at indhente den klokke, som han havde overhørt.

Skoleinspektøren er ikke tvivl om at lukningen af skolen i Gulde påvirkede antallet af mindretalsbørn i området, men helt dødt er det ikke. På skolen i Kappel er stadig børn, som bor i Gulde.

- Når børn skifter skole, så kommer deres små søskende ofte også på skolen efterfølgende, så man beholder dem. Det svære er at få nye familier, når man ikke er tilstede helt lokalt. Men vi har 12 børn fra Gulde nu, så af en eller anden grund, så kommer der stadig nye familier til, afslutter skoleinspektøren.