Er det en god idé at teste stoffer? Her er tre argumenter for og tre imod

Kan test af stoffer mindske risikoen for skader og forebygge stofmisbrug? Eller giver stoftest en falsk tryghed og bidrager til at gøre stoffer i nattelivet normalt?

Hos Jakob og Anton kan du få testet dit kokain og MDMA. De to 20-årige koldingensere står bag initiativet SikkerFest Kolding, der er et gratis tilbud om test af stoffer.

Alle kan få deres stoffer testet hos Jakob og Anton, men det er især unge mennesker, som eksperimentere med stoffer i nattelivet, der henvender sig.

TV SYD har inviteret Jakob og Anton til en debat med Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti om netop stoftest. Her er de to parters bedste argumenter for imod stoftest.

Tre argumenter for stoftest:

1. Der mangler forebyggende tiltag målrettet de unge.

Anton og Jakob mener, at der mange steder i samfundet er fokus på forebyggende tiltag. Det gælder også på området for misbrug, hvor for eksempel de hårde misbrugere kan tage deres stoffer i et fixerum (stofindtagelsesrum) eller få tilbudt rene nåle.

Problemet er ifølge drengene, at der ingen forebyggende tiltag er for unge, der eksperimenterer med stoffer.

- Vores arbejde handler om at nedbringe farerne ved at tage stoffer. Der er mange andre steder i samfundet, hvor man arbejder med at nedbringe farerne, og det mener vi godt, at man også kan gøre i forhold til unge stofbrugere, siger Anton.

2. Stoftest åbner op for samtale.

Hvorfor vil du tage stofferne? Hvordan undgår du at få for meget? Hvordan er virkningen af stofferne? De spørgsmål holder Jakob og Anton sig ikke tilbage fra at stille deres brugere efter stoftesten.

Faktisk mener drengene, at snakken om stoffernes virkning og konsekvenser er endnu vigtigere end selve stoftesten.

- Hos os møder de ikke en løftet pegefinger. Vi er i øjenhøjde, når vi fortæller dem om stofferne, og vi tror på, at den samtale hjælper med at reducere skaderne i lige så høj grad som selve stoftesten, fortæller Jakob.

3. Det er bedre at mindske skaderne end slet ikke at gøre noget.

Mange unge eksperimenterer med stoffer, og Jakob og Anton mener ikke, at løftede pegefingre og forbud er vejen frem.

De mener derimod, at hvis ikke vi kan få de unge til at stoppe helt med at eksperimentere, så er det bedre at forsøge at klæde de unge rigtigt på, så de undgår skader og i værste fald døden.

- Hvis en har besluttet sig for at tage stoffet, så kan vi lige så godt oplyse vedkommende, så han eller hun ikke kommer til skade, siger Jakob.

Tre argumenter imod stoftest:

1. Stoftest giver en falsk tryghed.

Susanne Eilersen (DF) mener, at stoftest kan give en falsk tryghed. Stoffer vil altid være farlige, uanset om de er testet eller ej.

Derfor er Susanne Eilersen bange for, at flere unge vil blive inspireret til at eksperimentere med stoffer, fordi de tror, at det er uden fare, når stofferne er testet.

- De, der står på kanten og i første omgang ikke tør tage stofferne, vælger måske alligevel at tage stofferne, fordi de nu kan få det igennem sådan et testapparat og føle sig mere tryg, siger Susanne Eilersen.

2. Stoftest gør det mere legitimt at tage stoffer.

Det er ikke lovligt at tage stoffer i Danmark, og derfor mener Susanne Eilersen ikke, at hun kan bakke op om, at Anton og Jakob stoftester.

I hendes øjne hjælper drengenes stoftest de unge på vej til at tage stofferne - og altså på vej til at gøre noget ulovligt.

- Hvis stoftest bliver udbredt, frygter jeg, at flere og flere vil tro, at det er helt okay at tage stoffer. Stofferne er ulovlige, og med stoftest synes jeg, at vi anerkender noget, der er ulovligt, siger Susanne Eilersen.

3. Stoftest kan få flere til at tage stoffer.

Med stoftest frygter Susanne Eilersen, at flere unge vil begynde at eksperimentere med stoffer, fordi de stoler blindt på testen.

Hendes argument er, at unge, der i dag holder sig fra stofferne på grund af risikoen for skader, fremover vil tage stofferne, i troen på at en stoftest fjerner faren.

- Jeg er bange for, at der er flere, som tænker sig om i dag, der vil hoppe med på vognen og tage stoffer, siger Susanne Eilersen.