To er dræbt i ulykke: Minibus ramt af tog nær Varde

Minibus ramt af tog i jernbaneoverskæring. Chauffør og togpassagerer tilbydes psykologhjælp.

To personer er dræbt i en ulykke tirsdag, hvor en minibus er ramt af et tog ved en jernbaneoverskæring nær Varde, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

De to dræbte opholdt sig i minibussen. Politiet oplyser på Twitter, at to af togpassagererne er indlagt med symptomer på piskesmæld.

Ulykken er sket ved jernbaneoverkørsel 163 ved indkørslen til Vardevej 84 ved Sig nord for Varde.

Jernbaneoverskæringen er ubevogtet og har manuelle bomme, som bilister selv skal løfte.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at anmeldelsen indløb kl. 13.10. De nærmere omstændigheder omkring ulykken kendes endnu ikke. Indtil videre kan politiet ikke oplyse de dræbtes køn eller alder.

Arriva oplyser, at togdriften mellem Varde-Skjern og Varde-Esbjerg er påvirket af ulykken. Alle tog mellem Varde-Esbjerg og Varde-Skjern er aflyst indtil kl. 19.00. Der er sat togbusser ind.

Stor kran på vej til ulykkessted

Der er ingen tilskadekomne i det tog, der tirsdag eftermiddag ramte en minibus ved en jernbaneoverskæring nær Varde, oplyser kommunikationschef ved Arriva Pia Hammershøy Splittorf, der samtidig bekræfter, at chaufføren og passagererne i toget får i forbindelse med ulykken tilbudt psykologhjælp.

Banedanmark er på stedet og samarbejder med beredskabet om at håndtere situationen. Banedanmarks hjælpevogn (kæmpekran til både vej og skinner) er på vej til ulykkesstedet for at fjerne de to implicerede køretøjer, som begge blokerer skinnerne, oplyser Christopher Mortensen, presserådgiver hos Banedanmark, til TV SYD.

- Lige nu er vi på stedet hvor vi arbejder tæt sammen med Havarikommissionen, Politiet og Arriva. Politiet står for arbejdet med at sikre krisehjælp til de involverede og står for kontakten til de pårørende. Banedanmarks undersøgelsesvagt er på stedet ligesom Banedanmarks hjælpevognsberedskab er på vej til stedet, som skal gennemføre arbejdet med at få fjernet toget og bilen og få genoprettet trafikken efter denne tragiske ulykke, siger Peter Svendsen, trafikdirektør i Banedanmark, i en pressemeddelelse.

Trafikken mellem Varde og Skjern er indstillet frem til kl 19 på nuværende tidspunkt. Passagerer skal holde sig opdateret på Rejseplanen.

Politiet arbejder sidst på eftermiddagen stadig på at identificere de to dræbte og underrette deres pårørende.