To er i grundlovsforhør efter mørkelagt politiaktion på rasteplads

Anholdelserne blev foretaget på baggrund af en større international efterforskning af forhold, som politiet selv betegner som særlig kompliceret og grænseoverskridende kriminalitet.

Sammen med anholdelserne ved Ejer Bavnehøj har svensk politi foretaget 3 anholdelser i Göteborg. Det oplyser politiinspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest, (SEV) i en pressemeddelelse.

Søndag formiddag er to af de anholdte på rastepladsen ved Ejer Bavnehøj i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Der er ikke tale om en terrorsag

Anklagemyndigheden har anmodet om, at grundlovsforhøret bliver afholdt for dobbeltlukkede døre, og derfor ønsker politiet ikke at udtale sig yderligere i sagen eller give oplysninger om de anholdtes køn og alder.

Politiinspektør Brian Voss Olsen har dog sagt til den svenske avis Aftonbladet, at sagen ikke drejer sig om terror.

Politiet slog til på rastepladsen ved Ejer Bavnehøj lørdag klokken 13.25.