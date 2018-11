Erfaren trucker kræver handling fra EU

69-årige Willy Davidsen er en af landets mest kendte chauffører. Han frygter, at der kun kommer flere billige udenlandske chauffører i Danmark, hvis ikke EU ændrer lovgivningen.

Det er 52 år siden, at Willy Davidsen for første gang satte sig bag rattet på en lastbil, og gennem årene er det blevet til godt otte millioner kilometer på landevejene i ind- og udland.

Han kan sagtens huske dengang, der både var prestige og gode penge i at køre lastbil.

- I de gyldne tider var der chauffører, der sagtens kunne tjene mellem 700 og 800.000 kroner om året, siger Willy Davidsen til TV SYD.

I dag kan Willy Davidsen - eller Georgia boy, som er hans truckernavn, ikke genkende de forhold, som der er i branchen. Selvom han godt forstå, at det kan være svært, for vognmændene, at skaffe danske chauffører.

- Altså det der med filippinerne, det kan jeg slet ikke forstå, der er masser af chauffører i Europa. Hvorfor hyrer de så ikke en italiener eller en portugiser, siger Willy Davidsen.

Willy Davidsen har været chauffør i 52 år, og har kørt i de fleste lande i sin karriere. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Frygter der kommer flere billige chauffører

Den erfarne chauffør bryder sig ikke om de billeder, der har været vist fra den filippinske chaufførlejr i Padborg, men han frygter, at det vil fortsætte med at komme billige chauffører til Danmark, hvis EU ikke snart gør noget.

- Det er jo EU, der er skurken. Det er deres regler, der gør det muligt at hente billig arbejdskraft. Vognmændene er jo også købmænd, der køber deres varer, der hvor de kan få den billigst, siger Willy Davidsen til TV SYD.

EU bliver nødt til at gøre noget ved det her, mener Willy Davidsen. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

EU skal se på lovgivningen

EU-kommissær Margrethe Vestager erkender, ifølge Ritzau, at EU-reglerne mod social dumpning slet ikke er gode nok.

Det er en holdning, som medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann fra DF, er helt enig i.

- Det er noget svineri, vi har set nede fra Padborg. Derfor mener jeg, vi skal have mindre EU og mere Danmark på det her område. Det skal være sådan, at de udenlandske chauffører skal arbejde under danske vilkår, siger Jørn Dohrmann til TV SYD.