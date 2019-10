Erhvervserfaring på CV'et gavner folketingspolitikere

I det politiske arbejde gør fem folketingtingspolitikere fra Syd- og Sønderjylland dagligt brug af deres lange CV'er, som tæller alt fra arkitekt til selvstændig skohandler.

Den første tirsdag i oktober åbner Folketinget. Det står skrevet i grundloven, og derfor valfartede landets folketingspolitikere til Christiansborg i dag tirsdag.

For nogle politikere var det første arbejdsdag i et nyt folketingsår, mens det for andre var et gensyn.

Fem af folketingspolitikerne fra Syd- og Sønderjylland glædede sig ikke kun over åbningen. De ser også frem til at se resultater af deres politiske arbejde, hvor de gør brug af anderledes erfaringer end mange af deres kollegaer.

Mange år på skolebænken med en akademisk uddannelse giver ikke nødvendigvis de bedste politikere, mener flere af politikerne. De fem syd- og sønderjyske politikere har nemlig det til fælles, at de trækker på erfaringen fra et langt arbejdesliv end mange af deres kollegaer på Christiansborg.

00:24 Henning Hyllested, EL, har været havnearbejder i mange år, og erfaringen og synspunkterne fra det job tager han med sig i sit politiske arbejde. Luk video

Henning Hyllested Havnearbejder, Esbjerg Havn, 1981 til 2011

Fabriksarbejder, Esbjerg, 1973-1978 og 1980

Rejsesekretær, Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund, 1978 til 1980 Kilde: enhedslisten.dk​​​ Se mere

00:47 Pernille Vermund, Nye Borg., tager ansvarligheden med fra sit arkitektjob og ind på Christiansborg. Luk video

Pernille Vermund Uddannet artkitekt (cand.arch) fra den Kunstakedemiets Arkitektskole, 2001

Arkitekt, White Arkitekter, 2001–2006

Tegnestueleder, White Arkitekter, 2003–2006

Selvstændig arkitekt, Vermund Gere Arkiteketer, 2006–2019 Kilde: ft.dk (Folketingets hjemmeside) Se mere

00:37 Selvom Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, Soc. dem, ikke har en uddannelse, har hans erhvervsbaggrund alligevel hjulpet ham i det politiske arbejde. Luk video

Henrik Dam Kristensen Landpostbud, Vorbasse, 1978–1986.

Skoleleder, AOF Grindsted, 1988–1990

Landbrugs- og fiskeriminister, 1994–1996.

Fødevareminister, 1996–2000.

Socialminister, 2000–2001.

Medlem af Europa-Parlamentet, 2004–2006.

Præsident for Nordisk Råd, 2011.

Transportminister, 2011–2013.

Formand for Socialdemokratiets folketingsgruppe, 2013–2014.

Beskæftigelsesminister, 2014-2015.

Præsident for Nordisk Råd, 2016.

Medlem af Folketingets Præsidium fra 3. februar 2016.

Gruppesekretær for Socialdemokratiets folketingsgruppe, 2018–2019.

Folketingets formand fra 21. juni 2019. Kilde: ft.dk (Folketingets hjemmeside) Se mere

00:25 Erfaringen fra erhvervslivet gør, at Niels Flemming Hansen, Kons., kan snakke med mange forskellige mennesker. Luk video

Niels Flemming Hansen Uddannet fra Kolding Købmandsskole, 1994-1996

Butikschef, Hallgren sko, 1997-2000

Salgschef, De Gule Sider, 2000-2007

Markedschef, Politiken, 2006-2008

Selvstændig skohandler, Holst Sko, 2008-nu Kilde: ft.dk (Folketingets hjemmeside) Se mere

00:31 Marie Krarup, DF, har meget erhvervserfaring, og hun er ikke i tvivl om, hvilke ting, hun tager med sig i sit politiske arbejde. Luk video

Marie Krarup Reserveofficer, blandt andet som tolk i russisk, 1987-1997

Lærer på Greve Gymnasium og Hærens specialskole, 1997-1998

Assisterende Forsvarsattache, Den Danske Ambassade i Moskva, 1998-2001

Markedsanalytiker, House of Prince, 2001-2002

Analytiker i Eksportkreditfonden, 2003-2005

Lektor ved Frederiksborg Gymnasium, 2007-2011 Kilde: mariekrarup.dk Se mere

