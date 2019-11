Erhvervslivet frygter Esbjerg går i stå: Nu investerer de millioner

Administrerende direktør hos Viking Life-Saving Equipment, Henrik Uhd Christensen, mener, at meget er på spil for Esbjerg. Foto: Pressefoto

Et indbyggertal, der er stagneret, og alt for få ansøgere til de videregående uddannelser i Esbjerg får nu erhvervslivet til at tage affære.

Det er direktørerne fra Viking Life-Saving Equipment og Blue Water Shipping, der mener, der skal gøres noget nu, inden udviklingen for alvor går den forkerte vej.

- Det er intet mindre end vores fælles fremtid i Esbjerg, som står på spil. Formår vi ikke at løse opgaven og tiltrække flere studerende, risikerer vi at ende i en ond spiral med faldende indbyggertal, færre unge, fald i skatteindtægter osv, lyder det fra Henrik Uhd Christensen, der er administerende direktør i Viking Life-Saving Equipment.

Nyt samarbejde starter

De to virksomheder er derfor med til at starte et nyt initativ under navnet Education Esbjerg.

De bidrager hver med 1.000.000 kroner, og flere andre virksomheder er også klar til at bruge penge på at styrke Esbjerg, så det bliver en stærk uddannelsesby.

- Vores ambition er at mobilisere økonomiske midler, så indsatsen bliver så slagkraftig som muligt. Derfor opfordrer vi til, at virksomheder og andre bidrager til at sikre byens fortsatte udvikling, siger Søren Nørgaard Thomsen, der er adminstrerende direktør i Blue Water Shipping.

Esbjerg Kommune har sagt ja til at afsætte 5 milllioner kroner til projektet. Det sker dog under den forudsætning, at erhvervslivet og fonde skal bidrage med et tilsvarende beløb.

- Vi er fuldstændig enige med virksomhederne, og det er meget glædeligt, at erhvervslivet også går ind i det her. Vi kan som kommune ikke gøre det alene, lyder det fra Jesper Frost (V), der er borgmester i Esbjerg Kommune.

Læs også Antallet af nye studerende falder i Esbjerg

Esbjerg overhalet

Esbjerg Kommune blev for kort tid siden overhalet af Vejle, som nu er Danmarks femtestørste kommune.

Indbyggertallet i Esbjerg Kommune er stagneret ved godt 115.000. Samtidig er væksten i ansøgninger til de videregående uddannelser gået i stå, lyder det fra de to virksomheder i Esbjerg.

Antallet af nye studerende er faldet med 9,26 procent siden 2016, viser den seneste opgørelse.