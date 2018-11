Erhvervsminister vil lægge pres på Tyskland

Anbefalinger fra et handels- og vækstpanel opfordrer regeringen til at lægge pres på Tyskland for at få pant på dåser i grænsebutikkerne. Erhvervsministeren er enig.

Danskerne suser til Tyskland og henter millioner af pantfrie dåser med hjem over grænsen hvert år.

Et handels- og vækstpanel, som regeringen har nedsat, kom mandag med en række anbefalinger til regeringen. Blandt andet skal regeringen lægge nyt pres på Tyskland for at få pant på dåserne.

- Det er klart, at vi fra dansk regerings side har et stærkt ønske om, at tyskerne laver om på deres pantregler i grænseområdet. Vi kan ikke gøre andet end at tale med tyskerne og appellere til dem om at få lavet reglerne om, siger erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K).

Erhvervsministeren udtaler, at han ikke kan love noget, men han vil fortsætte med at gøre opmærksom på danske synspunkter. Foto: Colourbox

Pantløse dåser er et problem

Ministeren understreger, at han er enig i, at det er et problem med de særligt lave pantsatser syd for grænsen.

Han forstår handels- og vækstpanelets anbefaling som en opfordring til at fortsætte dialogen med Tyskland, og han håber, at tyskerne kan se en fælles interesse i ikke at have ulige konkurrence i grænseområdet.

- Jeg synes ikke, der er nogen, der har interesse i, at vi har den slags særregler i et grænseområde. Selvfølgelig vil der altid være en konkurrence mellem Danmark og Tyskland, i forhold til hvem der kan producere de billigste varer, men en særregel på pant virker som et unaturligt skridt og en forkert måde at føre konkurrence på, siger Rasmus Jarlov.

Kan ikke love noget

Ud over den ulige konkurrence anerkender erhvervsministeren også et miljømæssigt problem med de pantfri dåser.

- Det er generelt godt at have pant på flasker og dåser, for det betyder, at man får dem samlet ind, så de ikke ligger og flyder i naturen, siger Rasmus Jarlov og tilføjer:

- Jeg kan ikke love noget. Det er jo ikke os, der bestemmer, hvilke regler de har i Tyskland. Vi kan kun gøre opmærksom på danske synspunkter.