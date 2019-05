Speedway: Esbjerg-drenge i hård kamp om mesterskabet

Kenneth Bjerre er dansk mester i speedway for anden gang. Torsdag aften stoppede han Niels-Kristian Iversens syv år lange serie af DM-titler.

Efter syv mesterskaber i træk blev Esbjerg-køreren Niels-Kristian Iversen nemlig besejret af en anden Esbjerg-dreng Kenneth Bjerre, der nu bor i England og herhjemme repræsenterer Holstebro.

Kenneth Bjerre vandt i aftes i Holsted alle sine heats og var sikker på mesterskabet allerede inden finalen.

Niels-Kristian Iversen kunne ellers med endnu et mesterskab have taget rekorden for flest DM-titler i træk med otte, men han må altså nøjes med at dele rekorden med speedway-legenden Ole Olsen, Vojens, der ligesom Iversen har formået at vinde syv år i træk.

Kenneth Bjerre er dansk mester i speedway for anden gang. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Kenneth Bjerre blev også dansk mester tilbage i 2010.

- Jeg har været tæt på i flere år, mens Iversen har vundet. Så jeg er bare glad for at vinde. Dansk mester, det er fedt, siger Kenneth Bjerre til TV2 Sport.

DM-løbet blev afviklet i regnvejr på en mudret bane i Holsted.